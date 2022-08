Oman osaamisen kehittäminen kuuluu nykypäivän työelämään

Koronan aikana opimme monia uusia tapoja kouluttautua, ja ne tavat ovat varmasti tulleet jäädäkseen. Valikoima on markkinoilla erittäin laaja ja monipuolinen. Jos et halua liikkua kotikonttoriltasi, tai omasta työhuoneestasi, voit osallistua koulutuksiin etänä.

Tämä vaihtoehto vaatii vahvaa keskittymiskykyä ja päätöksen, ettei tee mitään muuta samalla, kun koulutus on käynnissä. Osallistumiseen paikan päällä etuna on verkostoituminen ja mahdollisuus tavata uusia, samanhenkisiä ihmisiä. Uusi tieto on myös yleensä helpompi kuunnella ja omaksua livenä. Toki poikkeuksia aina on, ja tilanne onkin kaikille etuisa, koska vaihtoehtoja on kaikkien makuun sopivia.

Keskuskauppakamari on viime vuonna tehnyt asiasta tutkimusta (Ratkaisuja osaamisvajeeseen, 2021). Nostan siitä yhden päätelmän: Merkittävää muutosta tapahtuu vain, jos yksilöt, yritykset ja yhteiskunta yhdessä panostavat muutoksen syntymiseen ja ovat valmiita kehittymään. Me yksilöinä voimme keskittyä vain siihen, että jatkamme itsemme haastamista ja kehittämistä, läpi elämän.

Yhdessä tekemällä onnistutaan!

Hannele Hynynen

palveluasiantuntija

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari