Ukrainassa tapahtuva sota nostaa nyt hintoja koko Euroopassa, mutta ennen kaikkea se muuttaa ihmisten käsitystä maailmasta. Turvallisuus ja ruoka ovat nousevia teemoja. Kumpikaan ei ole itsestäänselvyys. Julma sodankäynti ei ole vain historiaa. Ruoka ei jatkossakaan tupsahda kauppojen hyllyille itsestään.

Omavaraisuus on paras turvamme. Omasta ruoasta on pidettävä kiinni. Sama pätee energiatuotantoon. Ruoka- ja energiakriisi eivät ole enää utopiaa, vaan todellisia tulevaisuusskenaarioita, jota kohti maailma on valitettavasti pikkuhiljaa ajautumassa.

Valitettava tosiasia on, että polttoaineen, energian hinnan sekä elinkustannusten nousu ovat nostaneet inflaatiota ja kasvattaneet kansalaisten taloudellista ahdinkoa.

On erittäin surullista, että monet pienituloiset ihmiset, eläkeläiset ja muutkin ihmisryhmät ovat nyt aidosti vaikeuksissa hintojen nousun vuoksi.

Keskusta tekee kaikkensa omalta osaltaan, jotta haastavista ajoista huolimatta ihmisten arki pyörisi ja jokapäiväinen leipä löytyy pöydästä.

Hallitus on myös jo tehnyt konkreettisia toimia korkeiden elinkustannusten hillitsemiseksi. Heinäkuun ensimmäisellä viikolla tuli voimaan laki, jolla lasketaan uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta vuodeksi 2022.

Jakeluvelvoitteella edistetään uusiutuvien polttoaineiden käyttöä moottoribensiinin, dieselöljyn ja maakaasun korvaamiseksi liikenteessä. Jakeluvelvoitetta on laskettu peräti 7,5 prosenttiyksilöllä, eli tänä vuonna liikennepolttoaineineen jakelijoiden kulutukseen toimittamasta polttoaineesta 12 prosenttia tulee olla uusiutuvaa polttoainetta.

Jakeluvelvoitteen laskulla reagoidaan nopeasti nousseisiin polttoaineen hintoihin.

Arvion mukaan jakeluvelvoitteen muutos laskee dieselin pumppuhintaa noin 12 senttiä litralta ja bensiinin hintaa hieman dieseliä vähemmän. Ja tämän olemme jo kaikki saaneet todentaa tankkauspisteellä käydessämme.

Tämän lisäksi hallitus on jo kevättalvella päättänyt työmatkavähennyksestä työssäkäyvien autoilijoiden helpotukseksi. Asunnon ja työpaikan välisen matkakuluvähennyksen enimmäismäärää korotettiin määräaikaisesti 7 000 eurosta 8400 euroon. Tämä näkyy jo kuluvan vuoden verotuksessa.

Lisäksi hallitus on korottanut kilometrikohtaista matkakuluvähennystä määräaikaisesti tälle vuodelle. Aiemman 25 sentin sijaan omalla autolla ajavien vähennys nousee 30 senttiin per kilometri. Päivittäistä pitkää työmatkaa ajaville tämä on merkittävä helpotus ja nämä muutokset matkakuluvähennyksessä vaikuttavat noin 570 000 verovelvollisen verotukseen.

Kuluvalle vuodelle on myös osoitettu 40 miljoonaa euroa lisää fossiilisesta öljy- tai kaasulämmityksestä pois vaihtaville pientalojen omistajille.

Hallitus on myös korottanut monilapsisten perheiden ja yhden vanhemman perheiden lapsilisiä sekä pienimpiä työeläkkeitä ja takuueläkettä.

Ensi syksyn toimena on sosiaaliturvaindeksin aikaistus, millä on varmasti myös omat helpottavat vaikutuksensa ihmisten arjen elinkustannuksiin.

Näissä tunnelmissa voimme kuitenkin iloita lähimatkailun suosiosta. Meillä on omassa maakunnassamme loistavia matkailukohteita, jonne on saatu ihmiset houkuteltua kauempaakin. Nautitaan vielä kesästä ja kärpäsistä.

Antti Kurvinen

Maa- ja metsätalous- ministeri (kesk.) Kauhavalta