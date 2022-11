On selvitettävä, mistä nuorten pahoinvointi johtuu

Paljon esillä ollut aihe – nuorten pahoinvointi – on teema, jota ei voi olla tarpeeksi korostamatta. Moni on syystäkin huolissaan nuorista, sillä heidän tilanteensa vaikuttaa ja tulee vaikuttamaan konkreettisesti myös koko yhteiskuntamme tilaan. Pelkkä voivottelu ei kuitenkaan muuta mitään vaan on löydettävä vastaus kysymykseen, mistä kyseinen trendi oikein johtuu?

Kaikella kunnioituksella, rinnastan ihmisen mielelläni huonekasviin, koska molempien hyvinvointi riippuu paljon niistä ympäröivistä olosuhteista, joidenka valloilla se on. Kaikkihan tietävät, että epäedullisissa olosuhteissa molemmat nuutuvat ja lopulta kuihtuvat. Tässä tullaankin nuoriin ja niihin olosuhteisiin, jossa he elävät. Mikä oikein olosuhteissa on vialla, jos ne aiheuttavat pahoinvointia?

Muutaman mainitakseni, nostan esille kilpailuyhteiskunnan. Lapset ja nuoret laitetaan jo varhain esi- ja peruskouluikäisinä kilpailemaan toisiaan vastaan. Annetaan kuva, että vain älykkäimmät ja vahvimmat vievät voitot elämässä sen sijaan, että saavutettaisiin jotakin suurta yhdessä.

Sitten ovat kasvavat tuloerot, jotka luovat epätasa-arvoa ja jännitteitä monien perheiden ja sitä kautta nuorten elämään. Tähän kun lisätään vielä luotu pelon ja epävarmuuden ilmapiiri, jossa nuorten mieliä hiillostetaan päivästä toiseen ilmasto-, virus-, talous- ja muilla kriiseillä, ovat käsillä varsin epäedulliset olosuhteet kasvuun.

Onko siis ihme, että moni nuori putoaa kärryiltä ja menettää kokonaan uskonsa järjestelmään sekä toivon paremmasta huomisesta? Ei ole. Niinpä monet ovatkin joutuneet erilaisten päihde-, virtuaaliriippuvuuksien ja masennusongelmien kouriin päästäkseen pakoon epätoivoista ja päänmäärätöntä elämää. Nuorilta on sammutettu elämän liekki.

Aikaisemmat polvet ovat jättäneet meille yhteiskunnan, joka on teknologisesti kyllä kehittynyt mutta jossa vallitsee yksi suuri perusongelma: Me ihmiset olemme joutuneet yhä kauemmaksi toisistamme näyttöjen taakse, lopettaneet välittämästä, mitä toisille tapahtuu, kunhan vain itsellä pyyhkii hyvin. Rakkauden puute on tehnyt yhteiskunnastamme karun paikan. Niinpä nuorten syyttämisen sijaan olisikin korjattava ensimmäisenä yhteiskunnalliset olosuhteet sellaisiksi, jossa on edellytykset ihmisarvoiseen elämään ja kuulluksi tulemiseen. Nuorten paras on myös aikuisten paras.

Arttu Sandqvist

Vaasa