On valittava rohkea uudistuminen

Haasteita Suomella riittää muun muassa työmarkkinoilla. Erityisesti palkanmuodostuksen jäykkyys, työn tekemisen tarpeettoman huono kannustavuus ja tiukka ansiotuloverotus nähdään kansainvälisissä vertailuissa usein kilpailukykyä heikentävinä tekijöinä. Myös infrastruktuurin vajavainen rahoitus heikentää Suomen sijoitusta. Suomen tulevaisuuden menestyksen ratkaisee onnistuminen niillä keskeisillä politiikan osa-alueilla, jotka voivat nostaa Suomen kasvavaksi ja kilpailukykyiseksi. Keskeisessä roolissa on osaaminen, joka on Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kulmakivi. Tavoitteena tulee olla, että Suomessa on maailman osaavin kansa. Väestön ikääntyminen, työikäisen väestön vähentyminen ja yritysten kasvava osaajatarve ovat haasteita, joihin ei voida vastata ilman osaajien maahanmuuton kasvattamista. On itsestään selvää, että kilpailukyvyn ytimessä on vastuullinen, kestävä kasvu. Ilmastonmuutos ja luontokato on torjuttava tai muuten kaikki muu on turhaa. Juho Romakkaniemi toimitusjohtaja Keskuskauppakamari