Onko nykyinen energiakriisi oikeasti kriisi?

Ilmastokriisi on ollut puheenaiheena vuosikymmenet. Ilmakehän vihollinen on hiilidioksidi. Sen päästöjä rajoittavat maailman laajuiset sopimukset, jotka kattavat suurimman osan läntisen maailman hiilidioksidin päästöistä. Aasian tiheään asutut alueet eivät ole voineet toimia ilmastoasioissa niin puhdasoppisesti kuin eurooppalaiset. Samaa on sanottava myös mantereen pohjoisosasta eli Siperiasta.

Nyt on sitten siirrytty energiakriisiin ja se on selvästi sukua edelliselle. Puolassa on pidetty huolta kivihiilen tuotannosta, joten siellä on energiaa, ja sen myötä ei ole kriisiä. Hiiltä löytyy vaikka muualle myytäväksi. Saksan Baijerissa päädyttiin jatkamaan tilapäisesti muutaman suljettavaksi suunnitellun ydinvoimala käyttöä. Siis kyseessä on pakon sanelema tilanne.

Mikäli energiakriisi on oikea, niin johan sen torjumiseksi pitää meilläkin jotain tehdä. On ihme, jos Suomessa ei olemassa olevilla laitteilla pärjätä nyt, niin asialle on tehtävä jotain. Kysymys on kivihiilen käytöstä ja se on talven tulleen aloitettava Suomen kivihiilivoimaloissa. Hallituksen tehtävänä on hoitaa tarvittavat hiilen tuontiluvat kuntoon. Sillä tavalla nitistetään energiakriisi.

Eelis Pulkkinen

geologi

Orivesi