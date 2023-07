Onko Vaasan ja Suomen kansainvälisyys historiaa?

Kansainvälisyys on voimavara vaasalaiselle elinkeinoelämälle ja opiskelijakulttuurille. Vaasalaisten työkenttä on usein kansainvälinen ja vaasalaiset opiskelijat toimivat kansainvälisissä ympäristöissä.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta on huolissaan erityisesti kansainvälisiä opiskelijoita koskevista kirjauksista sekä oleskelulupien kiristämisestä uudessa hallitusohjelmassa.

Onko Vaasan ja Suomen kansainvälisyys pian historiaa?

Vuonna 2017 otettiin käyttöön lukukausimaksut EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Näiden lukukausimaksujen täyskatteellistaminen herättää vakavaa huolta uudessa hallitusohjelmassa.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta pitää maksutonta koulutusta perusoikeutena, joka tulisi ulottaa myös EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. On tärkeää taata kaikille opiskelijoille tasapuoliset mahdollisuudet koulutukseen ilman taloudellisia esteitä. Maksuton koulutus on suomalaisen sivistyksen ja yhteiskunnan perusta.

Hallitusohjelmassa mainitaan hyvityksen kaltaisen etuuden selvittäminen lukukausimaksua maksaneille ja Suomessa työskennelleille opiskelijoille. On tärkeää, että meillä on tällaisia kannustimia, jotka rohkaisevat opiskelijoita jäämään Suomeen valmistumisen jälkeen. Esimerkiksi suoritetun korkeakoulututkinnon lisääminen pysyvän oleskeluluvan edellytyksiin on meistä hyvä asia. Tämä hyödyttäisi paitsi yksittäisiä opiskelijoita myös alueiden elinvoimaa, kuten Vaasaa, joka on riippuvainen kansainvälisestä osaamisesta.