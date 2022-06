Onko vyötä kiristettävä?

Taannoin eräs ministeri sanoi: ”Nyt on vyötä kiristettävä.” Voisi sarkastisesti sanoen jatkaa siihen: ”Samalla kun ministeri lisäsi reikiä omaan vyöhönsä.”

Nyt ihmetellään kasvanutta inflaatiota joka on noin 7 %. Mitä ihmettelemistä siinä on, sanon minä! Ihme on oikeastaan, että se ei ole jo vielä paljon korkeampi. Hallitus seisoo tumput suorana eikä tunnu ymmärtävän ongelman ydintä.

Inflaation kohoamisen ainut syy on polttoaineen hinnan nousu. Laskin, että se on noussut Ukrainan sodan syttymisen jälkeen noin 30 %.

Lähes kaikki tavara ja ruoka kuljetetaan rekoilla ja kuorma-autoilla. Kohonneet polttoainekustannukset heijastuvat vääjäämättä viiveellä tuotteitten hintaan. Yleinen hintatason nousu aiheuttaa paineita nostaa palkkoja ja kierre on valmis.

Ainut keino saada inflaatio kuriin olisi laskea polttoaineen veroa, joka esimerkiksi 95-oktaanisessa bensassa on 56 %. Itselläni on työmatka nyt 64 km ja päivittäin kulkemiseen töissä menee 20 euroa eli noin 400 euroa/kk. Vyötä on siis kiristettävä!

Ari Lehtimäki

Ilmajoki