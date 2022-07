Onnellisen kansan koettelemukset

Valtiovalta on tällä hallituskaudella erityisesti pyrkinyt lisäämään kansalaisten onnellisuutta. Etuisuuksia on lisätty ja tehty kalliita rakenteellisia muutoksia. Rahaa on käytetty runsaasti enemmän kuin mitä on ollut tuloja, julkisen velan on annettu kasvaa surutta. Valtion talous on rakenteellisesti pysyvästi alijäämäinen. On ollut laajasti vallalla käsitys, että velka on hyvä rahoituskeino ja julkista velkaa ei edes tarvitse maksaa takaisin.

Onhan se hyvä, että olemme tyytyväisiä ja tunnemme itsemme onnellisiksi. Tämä on ihan tutkittu tosiasia. Ennen oli tapana sanoa, että sehän on vähän ”onnellinen”, kun tarkoitettiin vähän yksinkertaista henkilöä. Tuntuu siltä, että nämä kaksi termin merkitystä kulkevat vähän käsi kädessä. Huono onni voi myös horjuttaa onnellisuuden käsitystä. Tuntuu myös siltä, että onni on myös pyllistänyt meille takapuoltaan. Pelkään pahoin, että onni ja ilo voi myös muuttua kylmäksi tekonauruksi. Kansanviisaus sanoo, että voi tulla itku pitkästä ilonpidosta.

Ilmastokriisi ja sen kunnianhimoiset tavoitteet maksavat. Tehtiin kunnianhimoiset hoitajamitoitukset ja iso sote-uudistus. Valitettavasti hoitajat eivät kuitenkaan riitä lakiin kirjattujen hoitajamitoitusten täyttämiseen. Sote-uudistus tulee maksamaan paljon enemmän mitä osattiin arvioida. Sitten tulivat julkisen sektorin lakot, jotka eivät vieläkään ole ratkenneet. Julkisen sektorin sekä soten palkkaratkaisut kasvattavat merkittävästi julkisia menoja.

Meillä on entuudestaan verrokkimaita merkittävästi kalliimpi julkinen sektori.

Meillä on myös ikääntynyt väestö ja huono huoltosuhde, joka kasvattaa sosiaalimenoja. Verotus on meillä jo EU-maiden ankarimpia.

Korona aiheutti miljarditason ylimääräiset kustannukset ja hyydytti talouden.

Tuli EU-tason elvytyspaketit ja niistä maksettavat miljardit. Herra Putin keitti seuraavan myrkyllisen sopan. Tästä seurauksena maanpuolustukseen liittyvät menot kasvavat. Hävittäjät, aseet ja Nato maksavat. Energiakriisi, polttoaineiden ja sähkön korkeat hinnat, omavaraisuuden ja huoltovarmuuden turvaaminen vaativat kalliita toimenpiteitä. Maatalouden katastrofaalisen huono kannattavuus, sekin on jotenkin korjattava. Turvekoneiden romuttamisesta maksettiin korvaukset. Nyt niitä kuitenkin on pakko ottaa uudelleen käyttöön. Inflaatio kiihtyy, hinnat ja korot kallistuvat. Korkeampi korko on myrkkyä myös julkiselle rahoitukselle.

Ehkä emme ole olleet aina kovinkaan taitavia myöskään yritystoimissa. Toimintaedellytyksissä ja kustannuskilpailukyvyssä on niissäkin korjaamisen tarpeita.

Paljon yrityksiä on siirtynyt ulkomaiseen omistukseen tai pois maasta. Menetimme matkapuhelimien kruununjalokiven, Nokian. Aikoinaan Sonera osti saksalaisilta ilmaa useilla miljardeilla, seurauksena fuusio ruotsalaisyhtiöön. Samoin kävi Enson Amerikan seikkailussa, joka johti fuusioon ruotsalaisyhtiöön. Yara-lannoitevalmistuksen myynti oli yksi virhe.

Carunan sähköverkkojen myynti oli sekin yksi kukkanen. Tällaisia virheitä valitettavasti maksamme. Uusimpina, yritysten valtavat Venäjä-investoinnit ovat haihtuneet savuna ilmaan. Fortum/Uniper -maailmanvalloitus voi maksaa meille suomalaisille kymmeniä miljardeja euroja.

On meillä suomalaisilla paljon maksettavaa. Olemmehan me sotakorvauksistakin

selvinneet. Olkaamme siis onnellisia, mutta ei tyhmän onnellisia.

Juhani Viitala

Kauhava