Onnellisen kansan kotimaa

Hyvinvointiyhteiskunnassakin kyllä esiintyy pahoinvointia ja on ongelmia, mutta sillä on varaa ammattiauttajiin, jotka lievittävät muiden fyysistä tai henkistä pahoinvointia tai poistavat sen kokonaan.

Hyvinvointiyhteiskunnassa pidetään kaikki mukana. Hyvin ansaitsevat suostuvat tulonsiirtoihin, niin että huono-osaisillekin taataan vähimmäistoimeentulo.

Herää tietysti epäilys, ovatko onnellisuuskyselyn kysymykset hyviä onnellisuuden mittaamiseksi.

Kyselyssä kartoitettiin oikeastaan onnellisuuden edellytyksiä: tulotaso, sosiaalinen tukiverkosto, fyysisesti ja henkisesti terveen eliniänodote, vapaus tehdä elämänsä valinnat, hyväntekeväisyys, korruption levinneisyys hallinnossa ja liiketoiminnassa.

Onnen tunnetta suoraan jollain asteikolla ei kysytty.

Vai onko niin, että suomalainen on onnellinen, kun saa valittaa. On sananvapaus. Jopa presidenttiäkin voi arvostella joutumatta vankilaan.

Seuraava kysely on sikäli mielenkiintoinen, että miten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden, tukiverkon, heikkeneminen vaikuttaa onnellisuuteen. Palvelurakenne on sinänsä ihan hyvä, mutta ongelmana on rahan ja ammattiauttajien puute.

Emme halua kuitenkaan maksaa enempää veroja hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseksi. Onnistuuko palvelutuotannon tehostaminen niin, että saadaan veroeurolla enemmän palvelua?