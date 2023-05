Onnellisen kansan onnettomat tiet

Olen ajellut omalla autolla kevään aikana jatkuvasti väliä Pärnu–Kauhava–Oulu. Olen nähnyt kantatiestön kurjuuden.

”Köyhässä” Virossa tiet ovat kunnossa. Tasaisia pääteitä on mukava ajella. Via Baltica on kuitenkin hankala ajettava tajuttoman rekkaliikenteen vuoksi.

Suomessa surkeus alkaa jo Helsingin–Tampereen moottoritien alussa. Tien pohja on kuin meren aaltoa eli perusta alkaa pettää. Pienemmät tiet ovat kohtuullisia tai surkeita, osin lähes ajokelvottomia. Esimerkkeinä Virrat–Lapua, Kauhava–Ylivieska ja Haapavesi–Rantsila-välit.

”Rikkaalla” Suomella ei ole rahaa teiden ylläpitoon. Korjausvaje on nyt miljardi euroa. Vertailun vuoksi Ukrainan sotaan paasattiin vuoden aikana miljardin edestä sotakalustoa ja epälukuinen määrä muuhun apuun. Esimerkiksi Moldovalle ja Ukrainan pakolaisille meni lisää 1–2 mrd. Niin ja Etiopian meteorologian kehittämiseen ja Kirgisian tupakkavalistukseen on tarvittu Suomen tukea. Viis maantiestä.

Ihmettelen suuresti mistä Orpon ”sakki” nitistää 6+3 mrd euroa. No, ainahan voi leikata työttömiltä ja muuten osattomilta. Se on helpoin tapa. Ja osattomat eivät valita tai valituksista viis.

Kauhava on Suomi pienoiskoossa. Hulvattomia kaavateitä on vähän joka puolella.

Kanta-Kauhavalla tiet ovat usein kelvottomia. Esimerkiksi Kauppatie vaatisi peruskorjauksen.

Sippolantie Pernaalla sopii erinomaisesti traktoreille ja Lada Nivalle. Muut pirssit ja erikoisesti matalaprofiilirenkailla varustetut ”jätkäbemarit” välttäkööt tietä. Helmapellit olisivat kovilla.

Pari viikkoa sitten vaimoni merkitsi Tanskantiellä yhden montun oksalla, koska auto olisi jäänyt siihen kiinni. Viereiset Norjan- ja Ruotsintiet olivat lähes kulkukelvottomia. Samaa tietasoa on Vääpelikylässä. En luettele enempää esimerkkejä. Niitä kyllä löytyy eikä tarvitse edes etsiä. Kauhavan iskulause on ”tänne mahtuu kaikki”. Varmasti ”mahtuu”, koska tyhjiä kiinteistöjä on yllin kyllin. Ongelmana on pääsy ”mahtumaan”. Autolla se voi olla vaikeaa, mutta traktori helpottaisi tuloa. ”Tere tulemast valtrameehed.”

Onneksi Suomessa on kehitetty pettämätön paikkaustekniikka. Olen antanut sille nimen ”lehmänpaskapaikkaus”. Tekniikka on käytössä koko Suomessa ja vielä monikerroksisena. Joka vuosi mätkäistään uusi läjä läjän päälle. Näin on toimittu myös omalla kotinurkallani Takajuntissa.

Ja ”maailman onnellisin kansa” ajelee teillään hampaat kalisten ja amalgaamien tippuessa lattialle.

Suosikaa kotimaan matkailua mutta vain korkealla maavaralla.

Onnellisin kesäterveisin.

Eero Paavola

Kauhava