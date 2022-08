Kyselytutkimusten perusteella olemme onnellisia ja tyytyväisiä.

Olipa koolla isompi tai pienempi porukka meitä kyselytutkimusten ulkopuolelle jääneitä (5 miljoonaa ja risat), niin jopa on ihme jos löydät joukosta yhdenkin tyytyväisen ja onnellisen.

Puheista kuulee ja naamasta näkee, ettei säätila ole milloinkaan sopiva. Kaupungin ja kylän asiat ovat rempallaan. Lumia ei aurata, eikä jalkakäytäviä hiekoiteta. Keväällä ei putsata katuja hiekasta ja kivistä. Pölyä saa niellä, kun kuivaa hiekkaa kasataan kastelematta. Posti kulkee miten sattuu. Lääkäriin ei pääse ja jos pääsee, niin huonolle. Pankkien ovet on naulattu kiinni. Bensa on kallista, ruoka on kallista. Viina ja kaljakin kallista. Sähkö hirmuhinnoissa. Palkat pieniä ja eläkkeet olemattomia. Päättäjät tekevät vääriä päätöksiä ja politiikka on kieroa peliä. Rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät.

Jos olet porukan petturi ja sanot, että mielestäni meillä menee kuitenkin aika hyvin täällä, kun vertaa esimerkiksi köyhimpiin Afrikan maihin, niin huomaat kohta istuvasi yksin ja saat olla tyytyväinen, ettei sinua lyöty.

Markku Laitinen

Pietarsaari