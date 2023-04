Orpo lietsoo kriisitunnelmaa

Harva Suomen hallitus on ollut niin kovalla koetuksella kuin Marinin. Pandemia hoidettiin mainiosti, varsinkin alussa, ilmastokatastrofi kiihtyy, kun Putinin hyökkäyssota vie paljon huomiota, matalasuhdanne saattaa kestää vielä pitkään ja inflaatio vaikeuttaa päätöksien tekoa monella tavalla. Kaikesta huolimatta hallitus on onnistunut pitämään yhteiskunnan ilmapiirin toiveikkaana

Isot ja kalliit päätökset on eduskunnassa tehty yksimielisesti. Silti puoluejohtajat Orpo ja Purra ovat kehdanneet kritisoida ja suorastaan haukkua hallitusta epäreilulla tavalla.

Minusta Petteri Orpo on systemaattisesti yrittänyt huonontaa eduskunnan yhteishenkeä ja lähempänä vaaleja osaksi onnistunutkin. Orpoa ei kiinnosta mitä mieltä maan parhaat taloustietäjät ovat.

Orpo haluaa toteuttaa puolueensa aatteita isolla tavalla. Esimerkiksi kapitalismin yksi peruskivi on: ”Sosiaaliset eriarvoisuudet ovat luonnollisia, välttämättömiä ja toivottavia.”

Orpon leikkausohjelman jälkeen köyhät ovat rutiköyhiä, pienetkin säästöt pahan päivän turvaksi on viety, hoitoa paljon tarvitsevat ovat menettäneet toivon aikoja sitten, tomenpiteiden tilalle kerrotaan vanhuksille, että ”tällä tavalla voit olla kotona mahdollisiman pitkään”. Yksinäisyys on elinikäinen rangaistus.

Taloudellisesti säästö- ja leikkauskuuri matalasuhdanteen päälle tai jatkeeksi on myrkkyä. Onneksi ei tarvitse arvata miten käy, ihan meidän rakkaassa Suomessamme on tehty täysimittaista kokeilua.

Kun Juha Sipilä oli ollut pääministeri noin 5 kuukautta, sanomalehti Ilkka julkaisi mielipidekirjoitukseni otsikolla ”Kriisitunnelma ei nosta Suomea”(15.10.2015). Siteeran itseäni: ”Hallitus ja erikoisesti pääministeri Juha Sipilä on ahkerasti yrittänyt viljellä kansan kriisitietoisuutta. Siinä, joskin ei missään muussa asiassa, hän on onnistunut. Kansa on paniikissa, ostetaan vain välttämättömät, ei haeta rakennuslupia, ei tehdä lapsia. Suomi seisoo.”

Noteerasin, että Petteri Orpo oli Sipilän kaltaisessa vireessä kun hän oli pitänyt hallituskeskustelun SDP:n kanssa, hän mumisi jotakin erimielisyydestä kriisin vakavuudesta. Sipilän käsitys kriisitunnelman tarpeesta johti siihen, että Suomi jäi kolmeksi vuodeksi paikalleen, kun muut maat elivät korkeasuhdanteessa.

Vaalikampanjan aikana pääministeri Sanna Marin huomautti ainakin 4 kertaa, että leikkauskuuri tässä vaiheessa on huonoa politiikka. Hän mainitsi myös Sipilän nimeä mutta Orpon ominaisuuksiin ei kuulu faktojen analysointia.

On harmillista, että kokoomuksen aika olla pääministeripuolue koittaa juuri nyt, kun meidän pitäisi satsata voimamme energiaratkaisujen kehittämiseen ja markkinoiden valloittamiseen.

Viimeksi, kun kokoomus oli ruorissa, Jyrki Katainen siunsasi kapitalismin aatteen nimissä Fortumin aikeet myydä sähköverkkonsa. Juha Sipilä oli pääministeri, kun Uniper-tarina alkoi.

Johonkin on jemmattu 5,5 miljardin tappiot ja lisää on tulossa, kun Venäjä takavarikoi Fortumin omaisuutta Venäjällä.

Yritän sanoa, että tietty nöyryys ja tutustuminen faktoihin olisi suositeltavaa, kun sähkön hinta muistuttaa päivittäin, miten paljon aatteiden sokea toteuttaminen maksaa.

Daniel Paro

Koivulahti, Mustasaari