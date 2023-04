Osaava Etelä-Pohjanmaa saatava vetovoimaiseksi

Kaikki alueet ja kaupungit kilpailevat rajusti osaajista, innovatiivisista yrityksistä ja rahoituksesta. Niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Etelä-Pohjanmaan on oltava tässä kilpailussa tiiviisti mukana. Ainoa oikea vaihtoehto on erottua alueen omalla osaamisella ja tehdä siitä entistä vahvempaa ja terävämpää.

Alueiden välisessä kilpailussa Etelä-Pohjanmaan tulisi olla niin yksilöille kuin yrityksillekin mielikuvana vetovoimainen ja kiinnostava. Täytyisi syntyä fiilis, että juuri tuolla minäkin haluan olla ja kehittyä osaajana. Juuri tuo on minua varten.

Nuoret osaajat voivat ottaa enemmän vapauksia työelämän perinteisistä kaavoista ja säännöistä. Täytyy olla joustavat työajat ja työn tekemisen täytyy olla mahdollista työpaikan kiinteän pisteen lisäksi myös kotona tai maailmalla.

Tätä kehitystä vastaan ei kannata taistella.

Osaajapula on niin valtava, että nyt on työntekijän markkina.

Seinäjoen yliopistokeskuksessa teemme omalta osaltamme töitä myös tähän alueen osaajapulaan vastaamiseksi. Näen alueemme vahvuutena erittäin ketterän yhteistyön elinkeinoelämän ja oppilaitosten välillä.

Alueemme yritysten tiivistetty viesti on kaikilla sama ja hyvin selkeä: tekijöitä tarvitaan organisaation joka portaalle. Tuorein havaintoni on, että esimerkiksi jo 3. vuosikurssin yliopisto-opiskelijoita rekrytoidaan suoraan työelämään.

Yritysten täytyy olla aktiivisia oppilaitoksiin päin, tehdä itseään tunnetuksi. Kun nuoret valmistuvat, monille polku työelämään on syntynyt jo opiskeluaikana. Osaavimmat tyypit etsivät näppärästi oman polkunsa omaa mielenkiintoaan seuraten.

Meillä on Etelä-Pohjanmaalla monenlaista huippuosaamista ja eri toimialojen yrityksiä, jotka voivat avata mitä mielenkiintoisempia tulevaisuudennäkymiä nuorille osaajille. Myös hyvin pientenkin yritysten kehittämispotentiaali on valtava. Meillä on selkeät painopistealat kehittämisessä maakuntastrategiasta alkaen, mitkä nousevat meidän niin perinteisistä kuin kasvavista aloista.

Haasteena meillä voi olla se, että nuoret eivät vain yksinkertaisesti tiedä ja kiinnostu alueen mahdollisuuksista. Toisekseen eteläpohjalaiseen mentaliteettiin kuuluu, että haluamme tehdä itte kaiken ja pitää langat tiukasti omissa käsissämme.

Mitä jos porukalla koettaisimme muuttaa löysempään asenteeseen ja antaa mahdollisuuksia myös muille.

Tehdään tilaa uusille innovaatioille ja ajatuksille. Päästetään nuoret kokeilemaan ja toteuttamaan itseään. Kun haluamme kasvattaa alueen osaajamäärää, meillä on oltava ovet auki maailmalle ja meille täytyy olla helppo tulla.

Me Seinäjoen yliopistokeskuksessa haluamme tuoda selkeämmin esiin opiskelijoiden mukana tulevia hyötyjä yrityksille ja myös helpottaa yhteyksien luomista nuorten osaajien ja työelämän tarpeiden välillä.

Tuodaan siis itsemme tykö ja ollaan kiinnostavia, omilla vahvuuksillamme. Pohdi pieni hetki, mitä Sinä voisit tehdä, jotta nuoret eri aloilta kiinnostusivat jäämään tai tulemaan Etelä-Pohjanmaalle. Mikä täällä on sitä ihan parasta?

Annukka Annala

Asiantuntija, Tampereen yliopisto, Seinäjoen yliopistokeskus