Pöyristyttävää, Anora Koskenkorva

Piti nukkua oikein yön yli, ettei tule sanottua sellaista mitä ei voi julkaista. Tässä lehdessä oli uutinen 2.9. otsikolla ”Anora odottaa ohran hinnan laskevan”. Tämän lausui toimitusjohtaja Tennilä. Vaikuttaa siltä, että Tennilää on pidetty uutispimennossa. Tai kansanomaisesti ilmaistuna ”kasvatettu tynnyrissä”.

Kerrottakoon Tennilälle ja muillekin. Maatalouden kustannukset ovat nousseet rajusti. Lannoitteen hinnat kolminkertaistuneet. Yara, pienen myyntitauon jälkeen, nosti hintaa 200 e/tn ja hinta on nyt reilut 1 000 e/tn + alv + rahti. Lannoitteen hinnat ovat siis noin kolminkertaistuneet. Ne poliitikot, jotka myivät Kemiran norjalaisille, joutaisivat valtakunnanoikeuteen edelleen, oli se niin epäisänmaallista puuhaa. Se ansaitsee oman analyysinsä. Se siitä.

Polttoaineen hinta on kolminkertaistunut, sähkön hinta on viisinkertaistunut, varaosien hinta (jos saa) on moninkertaistunut, ja Tennilä odottaa ohran hinnan laskua? Luulisi noin suuren firman johtajan ymmärtävän, että kun menot ylittävät tulot, toimintaa ei voi jatkaa. Selvyyden vuoksi, siis ohran viljelyä.

Anora on tuonut monta laivalastillista ohraa Englannista. Voisitteko, toimitusjohtaja Tennilä, kertoa mitä englantilainen ohra maksoi /tonni? Veikkaan, että 500 e/tn ei riittänyt. Nyt kehtaatte tarjota 300 e/tn. Se on porttihinta. Siitä pitää vähentää rahtikulut. Jos matka on esimerkiksi 100 km, rahti lienee noin 20 e/tn ja viljelijälle jää 280e/tn mikäli ei tule laatuvähennystä ja sehän tulee. Vertailun vuoksi, ohra Ranskassa Rouen satamassa maksaa noin 420 e/tn.

Anoran suurimpia osakkeenomistajia ovat Solidium Oy (Suomen valtion sijoitusyhtiö), Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Weststars Oy, Keskinäinen työeläkevakuustusyhtiö ELO, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, jne. Ja nämähän eivät ole mukana hyväntekeväisyydestä, rahaa pitää tulla.

Tennilän tehtävä on saada rahaa sinne, viis viljelijöistä. Strategisesti tuotiin viljaa ulkomailta, että saadaan kotimaan markkinat sekaisin ja hintaa alaspäin.

Arvoisa ministeri Kurvinen. Olette sanonut kuten edeltäjännekin ja muut poliitikot, että maatalouden on saatava rahaa markkinoilta, tukipolitiikalla maatalouden ongelmia ei ratkaista. Mitä mieltä olette Anoran tj. Tennilän ulostulosta? Kysymys kuluu myös omistajaohjauksesta vastaavalle ministeri Tuppuraiselle, miltä vaikuttaa? Solidium Oy on valtion yksin omistama sijoitusyhtiö ja sijoitus yli 100 miljoonaa euroa? Voitte käyttää suurimman sijoittajan äänivaltaa. Varmistan, että kysymykset menevät molemmille ministereille perille, lähettämällä tämän heille s-postilla. Odotan julkista vastaustanne.

Oletteko sitä mieltä, että viljelijöitten on ”kenkättävä”, annettava alle tuotantokustanuksen ohransa Anoralle, että sen toimitusjohtaja saa haihatella ulkomaitten valloituksella? Jokin viinifirma ostettiin Tankasta? Aina on tullut turpiin. Fortum on hyvä esimerkki. Kaikki meni ”isun perintyä myärin”!

Maataloudessa kustannuspaine on nousut sietämättömäksi. On tapauksia, jossa toivottomassa tilanteessa on tehty peruuttamattomia ratkaisuja. Joitakin viljelijöitä on siirtynyt pilven reunalle katselemaan muitten kollegojen taistelua elinkeinostaan. Tällaiset uutiset lisäävät tätä painetta. Olisiko ollut parasta, että Ilkka-Pohjalainen ei olisi julkaissut näitä Tennilän ajatuksia? Mainittakoon, että toimitusjohtaja Tennilälle maksettiin vuonna 2021 (kokonaispalkitseminen) 872 031 euroa. Melko kohtuullista, eikö totta?

Aikoinaan sanottiin Koskenkorvalla Alkon, sittemmin Altian olevan eduksi viljelijöille, että ohraa voidaan viljellä täällä Etelä-Pohjanmaalla. Silloinkin sekoitettiin, kumpi oli ensin, muna vai kana.

Hyvät maanviljelijät, älkää toimittako ohraa enää jyvääkään Anoralle. Ja ensi vuoden kylvösuunnitelmat uusiksi, ei ohraa. Katsotaan, kuinka kauan Anora toimii ulkomaisen ohran varassa. Ja nyt se maatalousministeri Kurvisen aforismi, hinta markkinoilta, minimi 400 e/tn ja sitten tuodaan ohraa Anoralle.

Toimitusjohtaja Tennilä on unohtanut vanhan kansanviisauden: Sitä kuusta kuulemien, minkä juurella asunto.

Heikki Peltola

maanviljelijä

Lapua