Ukrainaan suunnattu massiivinen tappokoneisto venäläisten taholta on uskomaton asia tähän päivään.Toisaalta se on karmea muistutus pahan olemassaolosta täysissä voimissaan.

Ei mitään kohtuutta, ei mitään syytä siihen, että itsenäisen valtion sisälle syyttömien ihmisten, lasten, vanhusten, 43 miljoonan ihmisen koteja, sairaaloita, pommitetaan. Ukrainan miehet ovat joutuneet tarttumaan aseeseen. Ne suunnataan hyökkääjää, tappajaa vastaan, onneksi.

EU:n osaksi tässä teurastuksessa näyttää tulevan pelkkä nimimerkillä sivusta seurannut. Pakotteet ovat taloudellisia, eikä tuon tappajahirviön laskemattomien luonnonvarojen määrä miksikään muutu. Niitä tarvitaan Euroopassa ja tappaja tietää sen kaikista parhaiten. Pahan erottaminen kaikista normaaleista sivilisaation yhteisistä toiminnoista ei noita näytä sekään pahemmin hetkauttavan.

Paha on voimissaan ja se on palannut hirviönä keskuuteemme. Suomen rajojen siirtelyn valtausyrityksen torjujia on vielä keskuudessamme. Kaikki kunnia heille. Olemmeko ansainneet verellänne hankitun itsenäisyytemme?

Matti Nikkilä

Liminka