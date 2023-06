Paine synnyttää uutta

Hyvinvointialueet ja sote-palveluihin liittyvät asiat ovat uutistemme päivittäistä antia. Itselläni on näköalapaikka tekemisen ytimessä Pohjanmaan hyvinvointialueen hallituksen varapuheenjohtajana. On selvää, että kun yhteen isketään monen eri kunnan henkilöstö ja tavat toimia, ei kaikki mene kivuttomasti. On hyväksyttävä, että muutos ottaa aikansa, eikä uusia yhteisiä toimintamalleja luoda hetkessä.

Tavoitteena on, että sinnikkäästi kehitämme prosesseja siten, että työntekijöillämme on hyvät puitteet tehdä töitä ja työnantajamielikuva kirkastuu.

Vahva yhteinen tahto ja tavoite on, että palvelut ovat laadukkaita ja alueen asukkaiden saatavilla. Tiedämme, että valtion rahoitus tulee olemaan niukkaakin niukempi, eikä ole jemmaa, mistä sitä yhtäkkiä saataisiin lisää.

Positiivinen puoli on se, että monesti pakko on paras lääke. Välttelemme muutosta ja mieluummin teemme asioita kuten ennenkin autopilotti päällä. Emme helposti pysähdy kyseenalaistamaan sitä, miksi teemme, mitä teemme, miten teemme. Voisiko asian tehdä toisin?

Hallituksemme työskentely yhdessä viranhaltijoiden kanssa on ollut sujuvaa ja keskustelevaa. Erilaiset näkemykset kuuluvat asiaan, mutta toistaiseksi olemme saaneet päätöksiä aikaan hyvässä hengessä.

Alueemme tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelma on juuri hyväksytty hallituksessa. Sitä on talven aikana työstetty huolella yhdessä henkilökunnan kanssa. Kehittämistyökaluksi valittiin ohjelmistoalalta tuttu Scrum-menetelmä. Tämä ketterän kehittämisen työkalu ohjasi osaltaan uudenlaiseen työskentelyyn. Olen ylpeä, että alueellamme uskalletaan ja halutaan kokeilla uutta. Työntekijöillä on paljon annettavaa, kun heille suodaan tilaisuus tuoda oma osaaminen ja arjen näkökulmat mukaan suunnitelmiin.

Tiukat raamit pakottavat ajattelemaan ja toimimaan uudella tavalla. Avoimen oman tuotannon kustannuslaskenta tulee kehittää osana talouden seurantaa. Nyt se onkin kirjattu strategiaamme. Ilman oikeaa kustannustietoisuutta emme me päättäjät tai viranhaltijat voi tehdä oikeita päätöksiä ja toimenpiteitä palvelujen suhteen. Tämä on avaintekijä myös osana monituottajamallin kehittämistä, jotta pääsemme vertailemaan hintoja.

Niukkuuden uhka on onneksi myös iso mahdollisuus kyseenalaistaa totuttuja toimintamalleja ja etsiä uutta. On selvää, että palveluverkkoa ja palvelutarjoomaa joudutaan myös mukauttamaan. Ikäviäkin päätöksiä varmasti tulee eteen, ja välillä se tekee kipeää. Meillä on kuitenkin velvollisuus ja iso vastuu käyttää resursseja vaikuttavasti alueen asukkaiden parhaaksi.

Niukkuutta ei ole ainoastaan rahasta, vaan myös henkilöstöstä. Tehtävämme on myös huolehtia, että työntekijöille luodaan puitteet työssä onnistumiselle ja työnilon kokemiselle.

Uutta syntyy tekemällä ja kokeilemalla. Pelkillä strategioilla sitä ei tehdä. Löytyykö meiltä rohkeutta ja tahtoa niin yksilö-, kuin organisaatiotasolla? Kokeilla ja korjata, kunnes löydämme uutta ja toimivaa. Näin ainakin toivon, sillä toivoa ei saa menettää.

Katja Rajala (kok.)

hallituksen varapuheenjohtaja

Pohjanmaan hyvinvointialue