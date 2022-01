Palaavatko noitaoikeudenkäynnit?

Suomessa oli 1500-luvulla käytössä Maanlaki, joka sisälsi verrattain ankaraa oikeuden käyttöä. Sitä alettiin koventaa perustelemalla tuomioita Mooseksen lailla, joka oli yksi oman aikansa alkeellisimmista ja julmimmista. Se sisälsi kuolemanrangaistuksen 70 eri rikoksesta, mm. omien vanhempien kiroamisesta. Vuonna 1608 se julistettiin välittömäksi oikeuslähteeksi.

Tähän aikaan olivat meneillään myös noitavainot, joiden alkuvoimana oli enimmäkseen kansan kateus ja pahansuopaisuus. Annettiin ilmi naapuri, jonka lehmä lypsi enemmän kuin oma ja syytettiin noituudesta. Jos syytetty ei saanut taakseen kahtatoista myötävannojaa, jotka todistivat hänen syyttömyyttään, pyövelin kirves helposti heilahti.

Me rivikansalaisetkin tiedämme, että ihmisolemuksen kehittyminen on mutkikas ja onneakin vaativa tapahtuma. Jokainen miehenalku saa mieshormonien lisäksi hieman myös naishormoneja, ja hyvä varmaan niin. Joskus tämä suhde ei pysy toivotunlaisena, vaan lapsen sukupuolinen identiteetti muuttuu. Luulisi tämän asian olevan kristallinkirkas korkeasti oppineille terveysalan ammattilaisille. Viime päivien oikeudenkäynnissä vastaaja puolestaan on yrittänyt tehostaa puolustuspuheitaan Raamatun teksteillä, kuten 1600-luvun oikeussalissa teki syyttäjäpuoli.

Eiköhän vaan pitäydytä hyvissä, kansainvälisestikin arvostetuissa oikeuskäytännöissämme ja yritetä unohtaa pahansuopaisuutemme kanssaeläjiämme kohtaan.

Markus Tarkkanen

Seinäjoki