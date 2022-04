Palautetaan armeijan joukko-osasto pohjalaismaakuntiin ja toteutetaan Nato-liitos

Suoritin aikanaan asepalvelukseni Kauhavan lentosotakoululla. Saapumiserämme oli yksi viimeisimpiä Kauhavalla varusmiespalveluksensa suorittaneita. Eräs aamu harjoituksessa oli erityisen mieleenpainuva, muistan hyvin sen päivän. Keväällä 2012 oli kaunis helmikuinen talviaamu. Saimme Menkijärvellä käynnissä olevaan harjoitukseen tiedon Kauhavan lentosotakoulun lakkauttamisesta. Tieto iski kovaa.

Muistan tuolloin sanoneeni, että jonain päivänä palautamme joukko-osaston Pohjanmaalle. Tuosta hetkestä on nyt lähes tasan 10 vuotta.

Pitkän ja haastavan, mutta antoisan koulutuksen jälkeen kotiuduin aikanaan reserviin upseerina ja sotilaspoliisijoukkueen johtajana. Noina vuosina sain vahvan koulutuksen ja kattavan tietotaidon Suomen maanpuolustuksesta, sen yksityiskohdista ja sen tarpeista.

Kauhavan lisäksi myös alueemme toinen, Vaasan varuskunta on jo aikaisemmin lakkautettu.

Viime aikoina turvallisuus ja puolustusvoimat on noussut Suomessa politiikan keskiöön – ja syystäkin. Venäjä on omilla toimillaan tehnyt viimeisten kuukausien aikana selväksi, että idän suuntaan kohdentuva kaikki poliittinen yhteistoiminta on jäädytetty pitkäksi aikaa, ellei lopullisesti.

Raakalaismainen hyökkäys Ukrainaan on signaali siitä, että Nato-liitos on Suomen ainoa vaihtoehto ja liittymishakemus sekä täysi painopiste yhteistyössä lännen ja Naton suuntaan täytyy toimeenpanna välittömästi. Tilanne itänaapurin johdon epävakaassa käyttäytymisessä on johtanut tilanteeseen, jossa Nato-liittymisprosessi pitää aloittaa heti, yhtenäisenä kansana.

Nato-yhteistyön lisäksi uskottava ja kattava maanpuolustustoiminta ja varusmiespalvelus on ehdottomasti yksi Suomen turvallisuutta ja kansalaistemme turvallisuuden tunnetta kohottavista tekijöistä.

Puolustusvoimien määrärahoja tullaan nostamaan tuleville vuosille ja myös joukko-osastojen määrää sekä ennen kaikkea sijaintia on syytä tarkastella uudessa valossa. Tässä pohjalaisilla on nyt tuhannen taalan paikka ja paljon annettavaa.

Joukko-osaston ja varuskuntatoiminnan sijoittaminen strategisesti länsirannikolle on asia, jonka puolesta meidän pohjalaisten tulee nostaa esille. Vaasaan, Kokkolaan tai Seinäjoelle sijoitettu osasto olisi logististen yhteyksien ja geopoliittisen tilanteen kannalta erinomainen ratkaisu myös tulevaa Nato-yhteistyötä ajatellen. Alueeltamme on suorat meriyhteydet sekä omaa huoltovarmuutta laivatoiminnan ja satamien myötä. Laajat lakeuksien maa-alueet sekä rannikkoalue vesistöineen tuovat harjoitustoimintaan niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin mahdollisuuksia.

Luonnollisesti myös alueemme nuoret voisivat näin ollen käydä jälleen varusmiespalveluksensa lähiseudulla tutussa ympäristössä. Tämä olisi myös tuleville lapsille ja nuorillemme suuri asia.

Kannustankin kaikkia pohjalaismaakuntien alueen kuntapäättäjiä ja kiinteistöjä omistavia yksityishenkilöitä sekä yrityksiä pohtimaan asiaa ja miettimään, löytyisikö alueeltamme varuskuntatoimintaan sekä joukko-osaston tarkoitukseen sopivia potentiaalisia tiloja sekä maa-alueita Puolustusvoimien käyttöön.

Tulen itse henkilökohtaisesti edistämään tätä asiaa vahvasti seuraavan vuoden aikana ja olen asiasta suoraan Puolustusministeriöön yhteydessä.

Näen aidon mahdollisuuden ja tarpeen sille, että uudessa maailmanpoliittisessa tilanteessa yksi joukko-osasto sijoitettaisiin pohjalaismaakuntiin

Joukko-osaston ja varusmiespalveluksen sijoittaminen pohjalaisalueelle tuo samalla myös merkittävät taloudelliset ja työllistävät vaikutukset. Eri arvioiden mukaan esimerkiksi Kauhavan Lentosotakoululla oli aikanaan työllistävä vaikutus suoraan ja välillisesti yli 600 työpaikkaan. On sanomattakin selvää, että pohjalaisalueen varuskunta toisi alueellemme työpaikkojen ja talousvaikutusten lisäksi turvallisuutta ja uskottavuutta. On myös syytä huomioida alueellemme mahdollisesti saatava kansainvälinen maalla, merellä ja ilmassa tapahtuva Nato-yhteistoiminta. Lisäksi kansainväliset turvallisuusinvestoinnit kasvaisivat alueelle Suomen Nato-liitoksen myötä. Nato-yhteistoiminnan kautta myös alueen profiilia on mahdollista nostaa kansainvälisesti esille, josta on välillistä hyötyä alueen ekosysteemille ja elinkeinoelämälle laajemminkin.

Nämä ovat niitä hetkiä, jolloin tarvitsemme poikkeuksellisen rohkeaa ja vahvaa alueemme ja kansallisen turvallisuuden edun ajamista.

Tommi Mäki (kok.)

reservin upseeri

yrittäjä, kaupunginvaltuutettu

Vaasa