Palkkatuki uudistuu – miten käy työttömän?

Hallituksen esitys palkkatuen uudistamiseksi huolestuttaa meitä välityömarkkinoiden edustajia. Vaikka ehdotuksessa on paljon hyvää, pelkäämme, että hallituksen tavoite työllisyyden parantamisesta ei toteudu, vaan käy päinvastoin. Uhkana on, että yhä pienempi joukko pääsee kiinni työelämään uudistuksen jälkeen.

Hyvää uudistuksessa on se, että palkkatuki yhdenmukaistuu ja määrät selkiytyvät. Nykyinen 30, 40 tai 50 prosentin palkkatuki olisi uudistuksen jälkeen aina 50 prosenttia työttömyyden kestosta riippumatta.

Positiivista on, että osatyökykyisen henkilön palkkatuki nousee 50 prosentista 70 prosenttiin. Uusi tukimuoto, yli 55-vuotiaiden palkkatuki, on hyvä ja tarpeellinen ikäsyrjinnän ehkäisemiseksi. Kannatamme myös sitä, että valmistelutyön yhtenä osana selvitetään ikääntyneiden tai pitkään työttömänä olleiden mahdollisuutta subjektiiviseen palkkatukeen.

Palkkatukiajan lyhentäminen sen sijaan on mielestämme suuri virhe. Hallituksen esityksen mukaan nykyiset puolen vuoden ja vuoden pituiset palkkatukijaksot lyhenevät viiteen ja kymmeneen kuukauteen. Alle puoli vuotta työttömänä olleen palkkaamiseen ei jatkossa olisi mahdollista saada lainkaan palkkatukea, mikä heikentää esimerkiksi nuorten vastavalmistuneiden mahdollisuutta päästä työelämään.

Me järjestöissä työtä tekevät tiedämme, että nykyinen vuodenkin pituinen palkkatukiaika on monelle, varsinkin päihde- tai mielenterveysongelmasta kärsivälle, pitkäaikaistyöttömälle liian lyhyt aika toipua niin, että hän voisi hakea töitä avoimilla työmarkkinoilla.

Toinen iso virhe on hallituksen suunnitelma rajoittaa työnantajien mahdollisuutta saada sadan prosentin palkkatukea. Useille yhdistyksille sadan prosentin palkkatuki on välttämätön, jotta ne ylipäätään pystyvät työllistämään. Käytännössä uudistus merkitsee monen yhdistyksen kohdalla sitä, että sen toiminta ja palvelut vähintään supistuvat, kenties loppuvat kokonaan.

Palkkatukiuudistus saattaa johtaa työttömyyden kasvuun senkin takia, että järjestöissä tehtävät, työllistämistä edistävät kehittämishankkeet uhkaavat jäädä ilman rahoitusta.

Hallituksen yhtenä tavoitteena on kytkeä kolmannen sektorin palkkatukeen vahva yksilöllinen tuki, työkyvyn kartoitus ja muut palvelut siten, että mallista tulee uusi tuki avoimille työmarkkinoille siirtymiseen.

Juuri tätä työtä me järjestöissä jo teemme. Pitkäaikaistyöttömillä on yleensä monenlaisia haasteita elämänhallinnassaan ja matka työkykyiseksi on pitkä. Ensin on löydettävä elämään säännöllinen vuorokausirytmi ja elämä ilman päihteitä, jos ne ovat olleet aiemmin olennainen osa elämää. On opeteltava sosiaalisia taitoja ja työelämän pelisääntöjä. Maahanmuuttajille työkokeilu- ja palkkatukityöjaksot ovat hyvä tapa oppia uudessa kotimaassa tarvittavaa arkielämän kielitaitoa.

Me järjestöissä opastamme, tuemme ja kannustamme. Ja työmme tuottaa tuloksia. Näemme jatkuvasti upeita onnistumisia. Olemme nähneet lukuisia kertoja, miten yhdistyksen tarjoama mahdollisuus työkokeiluun ja palkkatuettuun työhön auttaa pitkään työttömänä ollutta löytämään tiensä takaisin työelämään. Me tarjoamme työttömälle avoimia työmarkkinoita pehmeämmän vaihtoehdon. Joskus meidän väylämme on pitkäaikaistyöttömälle ainoa keino päästä takaisin työelämään.

Jos palkkatukiuudistus toteutuu nyt suunnitellussa muodossa, se tulee meidän allekirjoittaneiden mielestä todellisuudessa vähentämään kaikkein heikoimmassa asemassa olevien työllistymistä.

Uudistuksen sisältöön voi vielä vaikuttaa. Hallituksen esitysluonnokseen voi antaa lausuntoja 27.5.2022 asti osoitteessa lausuntopalvelu.fi.

Kirsi Ikäheimonen

Vaasan Setlementtiyhdistys ry

Maarit Rintamäki

Vaasan SPR-Kirppis

Soile Haapamäki

Vaasan Bestis ry

Susanne West

Folkhälsan i Korsholm rf

Tuula Jäntti

Pohjanmaan yhdistykset

Johanna Yliviitala

Mielle ry