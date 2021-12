Palvelut taattava kattavasti

Tammikuun 23. päivä lähestyy vauhdilla. Silloin selviää, miltä hyvinvointialueemme ensimmäinen aluevaltuusto tulee näyttämään. Vaalityö on käynnistynyt ja ehdokkaan näkökulmasta on ollut ilahduttavaa nähdä ihmisten olevan aidosti kiinnostuneita vaaleista.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä palo- ja pelastustoimen toteuttaminen tulevaisuudessa herättää kiinnostusta.

Palvelut ovat äänestäjien näkökulmasta vaalien konkreettisin asia. Toiveissa on hyvinvointialue, jossa palvelut toimivat lähellä ihmisiä asuinpaikasta riippumatta. Aluevaltuusto onkin heti haastavan asian äärellä, sillä rahaa ja resursseja on rajallisesti.

Aluevaaleissa etenkin keskuksien ulkopuolella asuvien kannattaa olla hereillä. Heidän kannaltaan palveluiden saatavuus tulee mahdollisesti muuttumaan huomattavasti enemmän kaupungeissa asuviin nähden. Reuna-alueilla asuvilla ihmisillä on aiheellinen huoli, siirtyvätkö palvelut kohtuuttoman pitkän matkan päähän.

Palveluiden tuottaminen ympäri maakuntaa takaisi elinvoimaisen hyvinvointialueen. Nykyisessä tilanteessa osa ihmisistä on pakotettuina muuttamaan lähelle palveluita, jotka toimivat siellä missä ihmisiä on eniten. Parhaimmillaan palveluiden hyvä saatavuus voisi houkutella etenkin lapsiperheitä muuttamaan keskuksien ulkopuolelle.

Meille keskustalaisille on tärkeää palvelujen riittävän toimintasäteen lisäksi niiden laatu. Esimerkiksi terveyspalveluiden tulee toimia saumattomasti. Potilaan on päästävä sujuvasti hänen tarpeitaan vastaavaan hoitoon.

Yhteistyöllä pääsemme monessa asiassa pitkälle. Yksityisten palveluntuottajien rooli on tukea julkisia palveluita, eikä luoda vastakkainasettelua niiden välille. Myös ennaltaehkäisevä työ on erittäin tärkeää, sillä se vähentää huomattavasti palveluiden tarpeeseen kohdistuvaa kuormitusta. Äänestämisen merkitystä ei voi korostaa liikaa. Nyt on mahdollista vaikuttaa siihen millainen hyvinvointialueemme tulevaisuudessa on.

Juho Kujansuu (kesk.)

aluevaaliehdokas

Ähtäri