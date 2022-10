Pankkien vastuukäsitys on venynyt

Kun pankeille aikoinaan tuli kiire alkaa vähentää väkeä palkkalistoiltaan, alettiin sen myötä aggressiivisesti tyrkyttää sähköistä asiointia asiakkaille.

Siinä ei ikäihmiseltäkään ehditty tai vaivauduttu tiedustelemaan, onko tietokone tullut tutuksi. Liituraitapukuherrat katsoivat televisiossa suoraan kameraan ja vakuuttivat luotettavan oloisina, että kaikki vastuu turvallisuudesta on pankeilla.

Viime aikoina mediassa on usein käsitelty aihetta, miten esimerkiksi eräältä henkilöltä, joka oli kirjautunut pankkitunnuksilla Omakantaan, eikä koskaan minnekään muualle, hävisi 25 000 euroa kertaheitolla.

Kunnissa tunnetaan tapauksia, joissa henkilö on menettänyt rahaa, mutta pankin kieltäydyttyä korvaamasta, ovat jättäneet asian silleen. Näin ilmeisesti siksi, että uskovat sen olevan pienemmän riesan tie.

Nyt on siis pankkien ääni kellossa muuttunut, kun siellä on huomattu, että nykyiset pankkirosvot ovat tavattoman taitavia nettihuijareita. Nyt pankit ovat sälyttämässä jos jonkinlaista vastuuta asiakkaille.

Ihmisen henkiset kyvyt yleensä heikkenevät ja hidastuvat ikääntyessä. Kuinka siis vanhus voi tunnistaa esimerkiksi taitavasti väärennetyn sivun, koska tietoturva-asiantuntijatkin myöntävät sen olevan vaikeaa.

Uhkapeli määritellään: Jos mahdollinen tappio on epäsuhteessa henkilön varallisuuteen. Käytännössä määränä on pidetty päiväpalkkaa. Edellä kerrotussa 25 000 euron menetyksessä on jo kysymys hyvätuloisenkin henkilön nettotulosta/vuosi. Pelaajana vain on pankki ja vastuunkantajana asiakas.

Kun tätä asiaa käsiteltiin televisiossa, niin juontaja kysyi lopuksi, että eikö tämä nyt ollut kohtuutonta asiakasta kohtaan. Pankin edustaja vastasi, että elämä on kovaa.

Mielestäni on käsittämätöntä, että pankkitunnuksia, joiden tarkoituksena on olla tilin turvana, käytetään nettiostoksia tehtäessä samalla huolettomuudella, kuin lapset saamaansa vapaalippua mennessään jukujuku-landiaan.

Suomi sai vuoden alussa vanhusasiavaltuutetun, jonka toimenkuvaan kuuluu mm. vanhuksia koskevan lainsäädännön seuraaminen ja toimenpiteet sen parantamiseksi.

Tässä olisi työsarkaa, jota varten voisi perustaa suunnitteluryhmän. Mukana tietotaitoa eri alueilta ja valtionhallinnon päättäjiä. Eiköhän tällainen asia, mikä nyt kuitenkaan ei ole ihan avaruusfysiikkaa, tulisi kuntoon.

Eduskuntavaalien vähitellen lähestyessä antaisin sinne pyrkiville mielelläni neuvon. Eläkeläiset alkavat olla melkoinen äänestäjäryhmä, jotka myös yleensä äänestävät runsaslukuisena.

Ontolta kuulostavan ”vappusatasen” sijaan hyviä, toteuttamiskelpoisia ja myöhemmin todella toteutettavia lupauksia, niin seuraavissakin vaaleissa eläkeläiset muistavat teidät runsaalla äänimäärällä.

Markus Tarkkanen

eläkeläinen

Seinäjoki