Parempaa ruokaa koululaisille!

Yleisesti ottaen kouluruoka on hyvä asia. Se on koululaisille ilmaista ja voi olla jonkun vähävaraisen koululaisen päivän ainoa lämmin ateria. Epäkohtia kouluruuasta kaikesta huolimatta löytyy.

Usein koululaiset syövät kouluruokaa vähän tai jättävät kokonaan syömättä. Tähän on monia syitä. Ensinnäkin, mitä itsekin olen huomannut, on se, että kouluruoka on usein täysin mautonta. Monet muut ovat samaa mieltä lukemani ja kuulemani perusteella. Suolaa toki saa lisätä, mutta minulla sitä tulee usein joko liikaa tai liian vähän. Usein mauttomuuden lisäksi kouluruoka on myös joskus pahaa, minkä seurauksena jotkut oppilaat karkaavat kauppaan hakemaan energiajuomaa ja croissantteja. Myös oppimiskyky voisi parantua, jos olisi tarjolla parempaa ruokaa, sillä aivot tarvitsevat ruokaa toimiakseen, ja maha tyhjänä ja pää kipeänä ei tule opiskelusta yhtään mitään.

Ja sitten kun on jotain taivaallisen hyvää ruokaa, hyvänä esimerkkinä nugetit, on aina tiukat rajoitukset niiden syömisessä. Monet rikkovat näitä rajoituksia (mukaan lukien minä), minkä seurauksena viimeisille ruokailijoille ei välttämättä jää mitään.

Itse olen tottunut koko elämäni ajan laittamaan leivän päälle voita, eikä margariinia. Sama asia rasvattomassa maidossa. Olen tottunut juomaan kevytmaitoa, enkä mitään pahan makuista litkua. Eli parannuksena voisi valita margariinin tai voin, rasvattoman maidon tai kevytmaidon. Vielä on pari asiaa, jotka haluaisin nostaa esiin. Ensinnäkin vekenugettien lisäksi voitaisiin tarjota myös kananugetteja. Toiseksi koulun perunat eivät ole monen lemppareita, (niitä kutsutaankin joskus kumiperunoiksi), joten ne voitaisiin korvata hyvillä perunoilla.

Kouluruuasta voisi saada oikeaa gourmet-ruokaa, mikäli valtio voisi antaa hieman lisää rahaa koulun budjetteihin. Koululaisten vanhemmat maksavat veroa, ja kouluruokakin maksetaan näillä rahoilla, joten kyllä luulisi, että lapsien pitäisi saada mahansa täyteen hyvästä kouluruuasta. Jos sukupuolineutraaleihin liikennemerkkeihinkin voidaan käyttää miljoonia euroja, niin kyllä varmaan koulujen budjetteihinkin voisi antaa pari tuhatta euroa.

Nuoret ovat tulevaisuus ja tarvitsevat hyvää ja maistuvaa kouluruokaa!

Eetu Ylivinkka

Seinäjoen yhteiskoulu, 8B