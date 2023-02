Pelkät leikkaukset haittaavat työllisyyttä

On hyvä, että vaalien alla käydään keskustelua Suomen talouspoliittisesta linjasta. Tähän keskusteluun tarttui myös Juhani Viitala (Ilkka-Pohjalainen 16.2.), joka vastusti yritysverotuksen muutoksia.

On totta, että kokoomuksen linja torjuu yritysten verotukien poistamista ja painottaa vahvasti menosopeutusta.

Asiantuntija Lauri Finer blogissaan ”Kokoomuksen talouspolitiikassa uskottavuusvaje” (Sorsa-säätiö 16.12.) käy hyvin läpi, kuinka kokoomuksen miljardileikkaukset veisivät pohjan kasvulta jopa vuosikymmeneksi.

Kun julkista taloutta halutaan sopeuttaa, on sen toteutuksessa kyse arvovalinnoista. Kokoomuksen esittämät leikkaukset osuvat ennen kaikkea pienituloisiin. Tulojen lasku tuhansilla euroilla näkyisi suoraan arjessa, kun korkea inflaatio vaikuttaa jo ennestään ostovoimaa heikentäen.

Leikkauksille on vaihtoehtoja. Sopeutus voitaisiin kohdistaa maksukykyisimpiin verotuksella. Se onnistuisi esimerkiksi poistamalla varakkaimpien veroetuja ja kohdentamalla veroja yrityksiin, jotka ovat hyötyneet Venäjän hyökkäyksen aiheuttamasta energiakriisistä.

Keskittyminen liiallisesti sopeutukseen voi viedä huomion muilta olennaisilta talouden kysymyksiltä. Kansainvälisesti varaudutaan jo taantumaan, jollaisten kohtaamiseen mittava sopeutus on huono keino. Pahimmillaan se johtaa talouden pysähtymiseen, joka näkyy myös julkisen talouden heikentymisenä.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt myös se, miten välttämättömät investoinnit ilmastotoimiin ja erityisesti energiamurroksen toteuttamiseen sekä sen edellyttämien raaka-aineiden saatavuuteen on huomioitava talouspolitiikassa.

Näistä tulevaisuuden yritystoiminnan edellytyksistä käydään juuri nyt investointikilpailua valtioiden välillä.

Ilman julkista rahoitusta emme pärjää kilpailussa. Ilman satsauksia näihin tulevaisuuden talouden edellytyksiin sekä koulutukseen ja tutkimukseen Suomen talous voi jäädä muista jälkeen pysyvästi.

Yhdysvalloissa Bidenin hallinto tukee vihreitä investointeja hurjilla summilla. Kävin keskustelua Jervois-akkukemikaalitehtaan toimitusjohtajan Sami Kallioisen kanssa, joka nosti Yhdysvaltojen vihreän rahoituksen suurena kilpailuvalttina, joka pahimmillaan houkuttaa merkittävimmät investoinnit sinne.

On olennainen kysymys, miten investoinnit voidaan yhdistää sopeutukseen. Ainakin tutkimustieto on yksiselitteinen siinä, että mittavan sopeutuksen aikana voi vain haaveilla nopeutuvasta kasvusta.

Itse haluan edistää tulevaisuuslinjaa, jossa investoimme tulevaisuuden kasvuun, teollisuuden vihreään siirtymään ja kaikkien kansalaisten hyvinvointiin – ja karsimme niistä yritysten verotukimuodoista, jotka eivät tue kasvua vaan ovat lähimmän tulonsiirtoja suurituloisille.

Näistä arvovalinnoista on kyse eduskuntavaaleissa. Näillä arvovalinnoista ja tulevaisuusinvestoinneilla on tärkeä merkitys erityisesti Pohjanmaalle, jossa on vireillä vihreään siirtymään liittyviä investointeja mm. akku- ja metsäteollisuuteen.

Tiina Isotalus (sd.)

eduskuntavaaliehdokas

Kokkola