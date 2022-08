Pettääkö kepu sittenkään?

Ajattelinpa hiukan kommentoida Maria Tolppasen 7.8. julkaistua kirjoitusta ja varsinkin sen otsikkoa. Se kun oli tuo jo melko tutuksi tullut ”Kepu pettää aina”.

Itse kirjoituksessa Tolppanen ei kylläkään itse esittänyt mitään toimenpiteitä, joilla sitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien toimeentuloa saataisiin parannettua. Aina löytyy niitä jotka jollain mittarilla katsottuna jäävät tai kokevat jäävänsä väliinputoajan asemaan.

En tiedä kenen ”älynväläys” tuo toisinaan huvittavuuksiin asti hoettu otsikko alun alkaen on. Siitä on esitetty netissäkin monenlaisia teorioita. Paikkaansa se ei kuitenkaan voi pitää, koska keskusta on ollut niin monissa hallituksissa mukana jo vuosikymmenien ajan, vuoteen 1965 asti Maalaisliittona. Se ei todellakaan onnistu sellaiselta puolueelta joka pettää aina.

Valtakunnan politiikassa hallituspuolueet saavat harvemmin kiitosta ainakaan koko kansalta. Puolueen kannatuskehityksen kannalta oppositiossa oleminen olisi kyllä useinkin parempi vaihtoehto. Ongelma on vain se, että hallituksessakin täytyy aina joidenkin puolueiden olla.

Kulunut hallituskausi on ollut monessakin mielessä varsin haasteellinen. Toivottavasti ainakin korona ja Ukrainan sota jo hellittäisivät seuraavan hallituskauden alkuun mennessä.

Suomalaisia löytyy moneen lähtöön äärioikeistosta elokapinallisiin. Arkadianmäen väeltä ja varsinkin hallitukselta täytyy löytyä kykyä tehdä kompromisseja niin, että mahdollisimman monet olisivat tyytyväisiä. Kaikkien kohdalla se ei taida onnistua millään, vaikka mitkä puolueet olisivat hallituksessa.

Muillakin puolueilla on toki omat hyvät ja huonot puolensa. Mutta myös somessa joskus esiintyvä liiallinen arvostelu keskustaa kohtaan taitaa vaan lisätä omaa intoani sen äänestämiseen. Keskustapoliitikot kun ovat enimmäkseen suhteellisen rauhallisia, eivätkä sorru muiden puolueiden haukkumiseen. Sitä ominaisuutta tarvitaan sekä arkielämässä että myös politiikassa.

Toivotan Maria Tolppaselle hyvää loppukesää ja alkavaa syksyä. Ja samalla esitän myös kiitokset tämän kirjoituksen aiheesta.

Pentti Hepojoki

Töysä