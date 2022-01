Pienen kunnan asialla

Jotta ihminen voi hyvin, hänet tulee tulla kohdatuksi ja kuulluksi. Jotta ihminen voi hyvin, tulee palvelut olla arjessa helposti tavoitettavissa.

Terveyden edistämiselle on vaikea luoda hintalappua, koska vaikutukset nähdään usein vasta useamman vuoden kuluttua. Mutta oikein suunnattu raha ja notkea terveydenhuolto tuovat terveyttä pitkällä tähtäimellä.

On tullut selväksi, että emme voi jatkaa sote-puolella niin kuin tähän asti, vaan on aika uudistua. Mutta samalla on huolehdittava, ettei yksilö jää jalkoihin eikä pieni kunta jää hiljaiseksi hallinnon uudistuessa.

10 vuoden työuran aikana olen nähnyt erilaisia tapoja tehdä ja johtaa hoitotyötä sekä Suomessa että ulkomailla. Työtä on tehty numeroiden ja tulojen takia, ei ihmisten. Hoitotyötä on yritetty kehittää, mutta palvelut ovatkin monimutkistuneet.

Etelä-Pohjanmaa on ainutlaatuinen paikka. Täällä on jotain luovuttamattoman arvokasta. Moni on täällä syntynyt ja kasvanut. Moni haluaa elää vanhuuden arvokkaat vuodet synnyinseudullaan. On myös heitä, jotka ovat tulleet tänne lepäämään ja keräämään voimia. Täällä halutaan pitää huolta toinen toisestamme; se on kuntien tahtotila. Kysymys asumisympäristöstä on yhteydessä henkiseen hyvinvointiin, joka taas on terveyden edellytys. Keneltäkään ei saa viedä pois vapautta saada valita omaa arkea eheyttävä ympäristö. Kuitenkin pelko ihmisten keskittämisestä asutuskeskuksiin varjostaa nyt mieliä. Uskon, että jokainen tietää parhaiten itse, missä asua ja missä voida hyvin. Ja se täytyy heille suoda.

Tapahtukoon terveydenhuolto missä tahansa, on sen keskiössä oltava ihminen ja hänen hyvinvointinsa; oli kyse potilaasta ja hänen terveydestään, tai hoitohenkilökunnasta, heidän jaksamisestaan ja työn arvostamisesta. Näitä asioita haluan tuoda esiin uudistusten myllerryksessä.

Johanna Rinne (kd.)

terveydenhoitaja (YAMK), terveystieteiden maisteri, E-P:n sairaanhoitopiirin

valtuuston jäsen, aluevaaliehdokas

Soini