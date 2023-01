Pieni tarkennus Lintalan kirjoitukseen

Lauantaina 21.1.2023 Jarmo Lintala esitti kirjoituksessaan Ilkka-Pohjalaisen mielipidepalstalla huolensa keskustapuolueen ehdokasasettelusta tuleviin eduskuntavaaleihin. Totta on, että Seinäjoelta ehdokkaita on reilummin. Muualta on ollut haasteellisempaa löytää ehdokkaita. Ensimmäiset 11 ehdokasta löytyivät suhteellisen helposti, mutta se 12. ehdokas aiheutti enemmän työtä ja sekin ehdokas tuli loppujen lopuksi Seinäjoelta.

Lintalan kirjoituksessa oleva väite, että Vaasasta ei ole keskustapuolueella ehdokasta vaaleissa, on virheellinen.

Asun Vähänkyrön kaupunginosassa ja Vaasa on ollut jo 10 vuotta kotikaupunkini, sen verran on jo aikaa kuntaliitoksesta.

Toimin kolmatta kautta Vaasan kunnallispolitiikassa ja tällä hetkellä olen kaupunginvaltuutettuna sekä aluevaltuutettuna. Olen ehdolla keskustapuolueen eduskuntavaaliehdokkaana, Vaasan Vähästäkyröstä.

Pasi Keskinen (kesk.)

kaupunginvaltuutettu

Vaasa