Pihoissa riittää nyt pöllöjä

Tämän talven aikana erilaisia pöllölintuja on näkynyt piha-alueillakin paljon. Viisaat linnut ovat hoksaneet heidän herkkujaan hiiriä ja myyriä liikkuvan lintujen ruokintapaikoilla runsaasti. Jyrsijät käyvät hakemassa lintulaudoilta tipahtaneita jyviä ja muita herkkuja.

Pihoissa jyrsijoitä ovat kytänneet useammat pöllölajit. Niitä Suomessa pesii kymmenen eri lajia. Pienin on varpuspöllö, suurin huuhkaja.

Kuluvan talven aikana on havaittu harvinaisen paljon melkein huuhkajan kokoisia lapinpöllöjä. Suuresta koostaan huolimatta linnun pääravintona ovat pikkujyrsijät. Kyseessä on ilmeeltään arvokkaan oloinen, keltasilmäinen lintu. Höyhenien ja sulkien pääväri on harmaanruskea ja runsasviiruinen.

Pöllön pää on iso ja pienet keltaiset silmät tuijottavat läpitunkevasti kapeiden naamarenkaiden keskeltä. Naaman peikkomaisuutta täydentää musta leukaparta ja valkoiset, tuuheat kulmakarvat. Pöllö onkin varsin helppo erottaa muista samaa lajia edustavista.