Pisteitä ministeri Kurviselle

Taannoin tuli kehuttua ilmasto- ja ympäristöministeri Maria Ohisaloa eloperäisiä peltoja koskeneesta kannanotosta, kun aihetta kerran oli! Hiukan olen kummastellut sitä, miksi maakunnan oma, maatalousministeri Antti Kurvinen ei saa meiltä omasta maakunnasta juurikaan tunnustuksen sanoja tai kannustusta! Hyvin tärkeä maatalousmaakunta ei ole saanut paikallista alan ministeriä kuluneen miespolven aikana; viimeiset ja ainoat olivat Kurikan merkkimiehet Toivo Antila ja Juho Koivisto!

Mutta nyt olemme, harvinaista kylläkin, saaneet oman maa- ja metsätalousministerin!

Olen seuraillut Antti Kurvisen kehittymistä ja nousua jo nuoresta pojanklopista lähtien ja täytyy sanoa, että pyrkimystä ja yritystä on todella ollut! Ja nyt, vaikka hän ei koulutuspohjaltaan mikään maatalousammattilainen olekaan, on ottanut suorastaan miehen otteen puuttumalla maatalouden epäkohtiin ja ammatin alasajoon, joka viime aikoina Suomessa on ollut liian voimakasta!

Kauhavan seuduilta on noussut viime vuosikymmeninä useita merkittäviä valtakunnallisia vaikuttajia: Veikko Pihlajamäki, Kyösti Virrankoski ja Susanna Haapoja, nämä mainitakseni, mutta sitä perinnettä on edelleen jatkamassa Antti Kurvinen!

Jorma Mäki-Jussila

Peräseinäjoki