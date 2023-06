Pohjalaismaakunnat Suomen suunnannäyttäjänä

Olen saanut poliittisella urallani hyviä ohjeita ja yksi niistä sopii päivän teemaani: Ajattele isosti.

Pohjanmaalla on aina uskallettu puhua suoraan ja ajatella isosti. Pohjalaismaakuntiin investoidaan tulevina vuosina miljardeja, kuten Keliberin lähes 600 miljoonan litiumhanke ja vastikään julkaistu Plug Powerin vihreän vedyn valmistaminen, mukaan lukien mahdolliset tuotantolaitokset. Lisäksi Vaasaan on tulossa lisää vihreään siirtymään keskittyviä hankkeita ja tuulivoimaa sadoilla miljoonilla.

Nämä eivät ole tulleet odottamalla ja toivomalla. On uskallettu kysyä, myydä ja toteuttaa.

Kun nostaa tavoitteet tarpeeksi korkealle, saa aikaan mainioita tuloksia. Vaikkei aina pääsisikään tavoitteeseen, on ainakin yritetty. Jos tavoitetasossa on alun perinkin oltu vaatimattomia, ei tulosodotuksiakaan voi asettaa kovin korkealle.

Meillä on mahdollisuuksia kasvattaa yhteistyötä kolmen maakuntamme Keski- ja Etelä-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan kanssa. Asetetaan yhteiset tavoitteet korkealle etsiessämme tänne lisää investointeja ja yrityksiä Suomesta sekä maailmalta.

Yhdessä pystymme paremmin turvaamaan toimivan infran ja kehittämään sitä entisestään. Jos ja kun haluamme toimia Suomen suunnannäyttäjänä, tarvitsemme joustavampaa ja tiiviimpää yhteistyötä maakuntiemme välille. Kutsun mukaan työhön myös kaupunkien johdon.

Alueellisen yhteistyön myötä maantie- ja rautatie-, meri- ja lentoliikenne vilkastuisi. Pääradan turvaaminen ja kehittäminen on ykkösprioriteettimme.

Kun lisäämme yhteistyön kautta alueellista elinvoimaa, kykenemme parantamaan kasvavalle teollisuudelle liikenneyhteyksiä. Elinvoimainen alue on kasvumyönteinen, joka tuo tulevaisuudessa erilaisia hankerahoituksia, investointeja sekä suoria ja välillisiä työpaikkoja alueelle.

Meiltä löytyy täältä pelkäämätöntä ja ammattitaitoista työvoimaa, yritteliäisyyttä sekä halua kehittää alueitamme vauraimmaksi ja paremmiksi.

Palvelut alueella turvataan siten, että tänne jäädään ja tänne muutetaan. Meidän täytyy taata tasokkaat päiväkodit, koulut, harrastusmahdollisuudet ja kulttuuritarjonta sekä toivoa, että keväällä ammattikouluista ja lukioita valmistuneet saavat hyvät eväät jäädä tai palata myöhemmin kotiseuduilleen. Kaupungit ja kunnat ovat vastuussa alueiden veto- ja pitovoimasta.

Kaikki haluavat tuloksia. Miten niihin päästään?

Koen, että yli 20 vuoden kokemus kuntapolitiikassa on näyttänyt, mitä toimiva yhteistyö voi saavuttaa. Nyt on tärkeää tunnistaa kuntien tavoiteohjelmien yhtäläisyydet ja pyrkiä toimimaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hyödynnetään alueellista kehitystä edistävät toimet yli maakuntarajojen.

Vaikka alueemme tulevaisuus näyttääkin valoisalta, on meillä myös paljon haasteita edessä. Kilpailu maailmalla on kovaa ja kärsimme samaan aikaan työvoimapulasta ja työttömyydestä. Kaikkiin haasteisiin kyllä löytyy ratkaisu, kun vain sen eteen on valmis tekemään työtä.

Hallitusneuvottelut ovat loppusuoralla. Säätytalolla on tehty kovasti töitä, että saadaan kattava hallitusohjelma kasaan.

Mikäli me teemme osamme, valtio näyttää vihreää valoa tulevaisuuden investoinneille ja Pohjanmaan infran kehitystoimenpiteille.

Janne Jukkola

Kokoomuksen kansanedustaja Kokkolasta