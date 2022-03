Pohjalaista meininkiä

Lakeuden Ristissä oli Cry for Ukraine -hyväntekeväisyyskonsertti perjantaina 18.3.2022. Ohjelmamaksujen tuotto meni täysimääräisesti Kirkon Ulkomaan avun kautta Ukrainan sodasta kärsivien auttamiseen.

Reilu viikko meni aikaa konsertin ideasta sen toteutukseen. Taas kerran voimme todeta, että näillä seuduilla tehdään eikä tuumailla. Paikalla oli oman arvioni mukaan yleisöä 500–600 henkilöä.

Itse konsertissa kuulimme mm. Solina-lastenkuorolaisista olevan ryhmän esittävän pari herkkää laulua. Ne muistuttivat konkreettisesti lasten hädästä ja pelosta Ukrainassa.

Aivan upea laulu oli myös Rosita Mäntyniemen yhdessä Pop Up Gospel -kuoron kanssa tulkitsema My life is in your hands. Monille tuttu ukrainalainen kansanlaulu Hiljainen tienoo oli sanomaltaan täysosuma.

Kiitos kuorolaisille, solisteille, soittajille ja kaikille muillekin tapahtumassa esiintyneille sekä paikalla olleelle yleisölle. Nyt on tärkeää rukoilla rauhaa Ukrainaan ja pyytää Jumalan siunausta koko maailmaan.

Seppo Lampi

Seinäjoki