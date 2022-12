Pohjanmaa on edelläkävijä

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD arvioi terveydenhuollon kustannuksista 13 prosenttia kuluvan haittojen korjaamiseen. Suomessa haittatapahtumat aiheuttavat Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan yli miljardin euron vuosikulut. Pohjanmaan hyvinvointialueella se on 32 miljoonaa euroa. Sosiaalihuollon asiakasturvallisuuden puutteiden kustannuksia ei tiedetä. Niidenkin hinta yhteiskunnalle on suuri.

Pohjanmaalla potilasturvallisuutta on edistetty järjestelmällisesti. Pärjäämme hyvin mitattuna niillä harvoilla mittareilla, joilla turvallisuutta voi Suomessa arvioida. Pohjanmaan hyvinvointialueen kunnianhimoinen tavoite on olla pohjoismaista huippua laadussa ja turvallisuudessa.

Muista Pohjoismaista poiketen Suomessa sote-palvelujen turvallisuutta ei seurata järjestelmällisesti.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden mittarien käyttöönotto on nyt mukana uusissa sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisissa tavoitteissa. Ehdotus seurantamittareiksi on tehty 2021 Vaasan sairaanhoitopiirin johdolla. Mittariston kehitys ja testaus jatkuvat Pohjanmaan hyvinvointialueen Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman 2022–2026 tavoitteena Suomesta tulee viidessä vuodessa turvallisuuden mallimaa.

Strategia on tehty Maailman terveysjärjestön (WHO) tavoiteohjelmaa noudattaen. WHO:n vuosiseurannan tulokset potilasturvallisuuden tilasta Suomessa eivät mairittele. Tarvitaan parempia toimintamalleja ja käytäntöjä sekä henkilöstön osaamisen vahvistamista.

Pohjanmaan hyvinvointialueelle on annettu tehtäväksi asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisen ja suunnittelun valtakunnallinen yhteensovittaminen.

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen valtionavustuksen vakiinnuttaminen on yhteinen etu. Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpanon tuen sekä toteutumisen seurannan ja arvioinnin lisäksi keskus tuottaa materiaaleja, jakaa tietoa, järjestää koulutusta ja tapahtumia sekä kokoaa asiantuntijat luomaan hyviä käytäntöjä.

Hyvinvointialueilla tehdään nyt tuleviin vuosiin vaikuttavia valintoja ja päätöksiä. Turvallisuusrakenteet, -menettelyt ja -vastuut kuuluvat johtamiseen taloudesta ja riittävästä henkilöstöstä huolehtimisen rinnalla. Asiakas- ja potilasturvallisuutta on syytä seurata säännöllisesti päättävissä ja arvioivissa toimielimissä. Kriittistä on sisällyttää turvallisuutta ja laatua varmistavat kriteerit ostopalvelu- ja ulkoistamissopimuksiin sekä digitaalisiin ja etäpalveluihin. Näihin on laadittu tarkistuslistat Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen johdolla.

Riskit kasvavat murroksissa. Riskien ennaltaehkäisy vähentää inhimillistä kärsimystä ja on halvempaa kuin virheiden korjaaminen jälkikäteen. Turvallisuuden varmistaminen on hyvinvointialueen järjestämisvastuulla. Käytännössä se kuuluu myös jokaiselle työntekijälle ja palvelujen käyttäjälle. Vahva turvallisuuskulttuuri on hyvä pohja uudelle hyvinvointialueelle.

Hanna Toiviainen

ohjelmapäällikkö, FT, YTM

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, Pohjanmaan hyvinvointialue

Tuija Ikonen

johtaja, LT

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, Pohjanmaan hyvinvointialue

potilasturvallisuuden professori, Turun yliopisto