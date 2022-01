Pohjanmaasta Suomen turvallisin ja vetovoimaisin

Uuden Pohjanmaan hyvinvointialueen rakentamisessa tarvitaan modernit toimintatavat tuntevia verkostoituneita ja käytännön kokemusta omaavia tekijöitä. Kokemukseni jo yli kymmenen vuoden ajalta politiikasta niin paikalliselta kuin valtakunnan tasolta on antanut hyvät työkalut kehittää Pohjanmaata. Yrittäjänä tiedän mitä arjessa kiinni oleva tekeminen on ja miten tärkeää on, että aluettamme kehitetään käytännönläheisesti. Yrittäjänä tiedän myös joukkueen merkityksen, politiikka on mitä parhainta joukkuepeliä ja vain yhteen hiileen puhaltava joukkue menestyy.

Tarvitsemme Pohjanmaan hyvinvointialueelle uusia ja trendikkäitä toimintoja ja moderneja toimintamalleja sekä nykyaikaiset työkalut ihmisten, yritysten ja julkisen sektorin välille. Digitalisaation mahdollisuudet on otettava käyttöön laajasti erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa, tässä asiassa olemme valitettavan jäljessä kehityksessä.

Pelastustoimen resursseja tulee nykyisestä lisätä siten, että kaikilla alueemme ihmisillä voisi olla vahva turvallisuuden tunne elämässään riippumatta asuinpaikastaan. Itsellenikin nuoruudesta tuttu vapaapalokuntatoiminta antaa hyvän matalan kynnyksen mahdollisuuden tutustua ja oppia tärkeitä turvallisuusasioita jo nuorena. Tällainen paitsi turvallisuutta lisäävä, myös kasvattava toiminta ansaitsee alueemme vahvan taloudellisen tuen. Uuden hyvinvointialueen kehittämisessä tarvitaan sellaisia henkilöitä keskeisimmille politiikan paikoille, joilla on visioita ja ideoita, mutta myös kykyä ymmärtää ihmisiä.

Minulla on ollut tapana sanoa, että kaupunki ja alue on yhtä vahva kuin sen heikoin asukas on. Siksi meidän tulee muistaa Pohjanmaan kehityksessä kaikki ikäluokkamme ja huolehtia myös heikoimmistamme. Ihmiset tulee saada rakastumaan Pohjanmaahan.

Minun Pohjanmaallani päätökset tehdään käytännönläheisesti, asukkaita ja yrityksiä kuunnellen. Sellainen Pohjanmaa, jossa haluaa viettää koko elämänsä. Pohjanmaa, jossa viihdytään ja josta saat nopeaa ja laadukasta hoitoa, ihmisillä on turvallista, peruspalvelut ovat toimivat mutta lisäksi alueella on oltava elämää ja virikkeitä.

On tärkeää, että uuden hyvinvointialueen rakentamisessa meillä on mahdollisimman laaja joukko eri alojen osaajia niin yritysmaailmasta, sotealoilta, teknisiltä aloilta kuin koulutusaloiltakin. Siksi toivon, että uusi aluevaltuusto saisi edustajia laajasti eri ikäluokistamme, kieliryhmistämme ja toimimialoilta. Vain silloin onnistumme kokoamaan voittavan poliittisen joukkueen Pohjanmaalla.

Kehitetään Pohjanmaan hyvinvointialueesta yhdessä Suomen turvallisin ja vetovoimaisin alue.

Tommi Mäki (kok.)

aluevaaliehdokas

Vaasan kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

toimitusjohtaja, yrittäjä

Vaasa