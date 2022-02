Pohjolan Yhdysvallat

Tuli tai palautui mieleen ajatus Pohjolan Yhdysvalloista. Se johtuu tietysti olosuhteiden muuttumista. EU on sellaisessa heikkouden tilassa, että toivo siihen, että se kykenisi tehtävänsä suorittamaan, on kovin heiveröinen. Tämä ei tarkoita sitä, ettenkö ymmärtäisi yhteistyön tärkeyden Euroopan tasolla. Se on minusta välttämätöntä.

Toinen seikka, mikä toi tuon Pohjolan yhdentymisen mieleen, on turvallisuuspoliittisen tilanteen heikkeneminen lähialueillamme. Tuohon heikkenemiseen on vaikuttanut eniten Venäjän uhittelu ja arvaamattomuus.

Napapiirin valtioiden yhdentyminen olisi senkin vuoksi helppoa, kun yhteiskunnat ovat valmiiksi hyvin homogeenisia.

Miten tuo pitäisi sitten järjestää. Kun EU:n hallinnollinen rakenne on epäonnistunut ja sen seurauksena turvallisuus- ja talouspolitiikka kulkee kohti kriisiä, niin tietenkin mallin pitäisi olla selkeä ja toimiva. Silloin se on Pohjolan liittovaltio, jossa liitovaltiolla on valtaa vain niissä asioissa, joissa se on mielekästä. Tänään se on turvallisuuspolitiikka.

Tuo turvallisuusvaje tulisi hoitaa omalla vahvalla puolustuksella ja asevelvollisuudella sekä liittovaltion Nato-jäsenyydellä. Osavaltiot eivät tässä mallissa olisi Naton jäseniä.

Pauli Talvitie

Kuortane