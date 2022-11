Pojilla on oikeus kasvaa hyvinvoiviksi miehiksi

Tilastot vyöryttävät esiin karuja lukuja suomalaisten miesten pahoinvoinnista. Koulupudokkaista suurin osa on poikia, ja vangeista yli 90 prosenttia on miehiä. Asunnottomia miehiä on enemmän kuin asunnottomia naisia. Alkoholiperäisiin tauteihin ja alkoholimyrkytykseen kuolee yli kolme kertaa enemmän miehiä kuin naisia.

Lauantaina 19.11. vietetään kansainvälistä miestenpäivää. Päivän tavoite on mm. edistää myönteisiä miesroolimalleja ja kiinnittää huomio miesten terveyteen ja hyvinvointiin.

Syrjimätön, oikeudenmukainen maailma on myös kansainvälisen setlementtiliikkeen tavoitteena. Me Vaasan Setlementissä teemme töitä siksi, että haluamme Vaasan seudulla asuvien ihmisten voivan hyvin ja löytävän omat voimavaransa.

Ristinummella seudun koululaisten parissa tehtävä Vaasan Setlementin tyttö- ja poikatyö pyrkivät juuri siihen, että tytöt ja pojat saisivat kasvaa ja kehittyä täyteen potentiaaliinsa, sellaisiksi ehjiksi, hyvinvoiviksi aikuisiksi, jollaisiksi he itse haluavat kasvaa – rohkeasti omina itsenään välittämättä siitä, millaisia rooliodotuksia yhteiskunta ja muut ihmiset heille asettavat.

Tänä syksynä poikatyön ryhmissä on paneuduttu erityisesti myönteisiin ajatuksiin ja tunteisiin. Apuna on käytetty Mari Lankisen kehittämää positiivisen psykologian ryhmämallia RAUTAA.

RAUTA on nuorille suunnattu ennaltaehkäisevä ryhmämalli, jossa erilaisten toiminnallisten harjoitteiden kautta harjoitellaan huomaamaan tunteita, vahvistamaan myönteistä mielialaa ja lisäämään ryhmähenkeä. Ohjaajat pyrkivät siihen, että tunteista puhumisesta tulisi helppoa, luonnollista ja arkipäiväistä.

Ryhmät – ja pojat – ovat erilaisia: joissakin ryhmissä pojat ovat innostuneet pohtimaan tunteitaan ja puhumaan niistä, mutta joissakin ryhmissä on ihmetelty ja vähän nuristukin, miksi koko ajan puhutaan tunteista.

Silloin onkin siirrytty toimintaan, peleihin, leipomaan ja leikkeihin ja jätetty puhumiset toiseen kertaan. Joka ryhmässä edetään ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan!

Poikatyö täyttää ensi vuonna 5 vuotta.

Vaasan Setlementti aloitti poikatyön Ristinummella syksyllä 2018. Toimintaan osallistuu 4.–7.-luokkalaisia poikia.

Poikatyö tarjoaa pojalle paikan, jossa hän saa olla oma itsensä ja tehdä itselleen mieluisia asioita yhdessä luotettavan aikuisen ja muiden ryhmäläisten kanssa.

Poikatyön tavoite on ehkäistä poikien syrjäytymistä ja vahvistaa poikien kaveritaitoja, itsetuntoa ja osallisuutta.

Vaasan Setlementin poikatyö tukee kouluissa tehtävää kasvatustyötä, koska poikatyön ryhmissä pystytään luomaan poikien välille ryhmähenkeä ja ehkäisemään kiusaamista.

Poikatyön toimintaan osallistuminen on perheille maksutonta, koska toiminta rahoitetaan Evald ja Hilda Nissin säätiön tuella.

Anne Kytölä

viestintäpäällikkö

Vaasan Setlementti