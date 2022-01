Poliittisesti lahjattomia

Ulkoministeri Lavrov ilmoitti Venäjän kunnioittavan Suomen ja Ruotsin itsemääräämisoikeutta puolueettomuuspolitiikassaan. Suomalaiset voivat itse päättää, haluavatko he liittyä Natoon.

Mielestäni Lavrovin lausunto on paras tunnustus ja komein sulka Suomen puolueettomuuspolitiikan hattuun kautta aikojen.

Paasikivi ja Kekkonen olisivat mielissään Lavrovin lausunnosta. Juuri tuollaisen tunnustuksen saamiseen heidän perustamansa Paasikiven–Kekkosen-linja kaiketi tähtäsi.

Päämäärään on päästy presidenttiemme johtaman sitkeän puolueettomuuspolitiikan keinoin. Sauli Niinistö on vuorollaan osoittautunut erinomaisen päteväksi puolueettomuuspolitiikan johtajaksi.

Muutamat onnettomat tunarit ovat halunneet ymmärtää Lavrovin viestin väärin. Se ei ole kehotus hakeutua Naton suojiin, niin kuin jotkut luulevat. Se on reilu tunnustus Suomen harjoittamalle puolueettomuuspolitiikalle.

Sitkeästi harjoitetun puolueettomuuspolitiikan ansiosta televisiossa voitiin esittää Jari Tervon juontamana ”Kylmän sodan Suomi” jälkiviisastelu. Siinä koetettiin enemmän tai vähemmän irvailla suomettumisesta, suomalaispoliitikkojen rähmällään olosta silloiseen Neuvostoliittoon päin.

Ilman harjoittamaamme puolueettomuuspolitiikkaa mainittua jälkiviisastelua ei olisi koskaan voitu esittää. Georg C. Ehrnroothista ja muutamasta muusta annettiin kuva, ikään kuin he olisivat olleet harvinaisia suoraselkäisyyden edustajia. Ilman Kekkosen johtaman puolueettomuuspolitiikan suojaa Georg C. Ehrnroothilla hengenheimolaisineen ei olisi ollut mitään mahdollisuutta arvostella Kekkosta. Kovakaan huuto ei Uralin takaa kuulu.

Edellä sanottu koskee myös niitä, jotka Nato-rumpua nyt paukuttavat. Nyt ei ole mitään tarvetta olla rähmällään mihinkään päin, ei edes Natoon, saati EU:hun ja euroon.

Suomen kansa on poliittisesti lahjatonta, sanoisi Paasikivi taas kerran.

Jussi Knuuttila

Seinäjoki