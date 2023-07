Poliittista likapyykkiä pestään jätevedellä

Jätevedellä pesua näyttää olevan ministeri Junnilan mediakohun esille tuomat yhteydet äärioikeistoon ja vaalinumero 88. Mikä tämä yhteys sitten on äärioikeistoon?

Vuonna 2019 kansanedustaja Junnila piti muistopuheen Turun jihadistisen terrori-iskujen uhrien muistolle. Vasemmistolainen Kansan Uutiset on leimannut silloisen muistokulkueen peräti ”natsimarssiksi”, eli käytettiin ns. natsikorttia.

Turun isku tehtiin 18.8.2017. Erikoista on se, että Suomessa tuollaisen iskujen uhreille löytyy myötätuntoa vain ns. ”äärioikeistosta”.

Ihmetystä herättää se, ettei äärivasemmiston ihanteista nosteta mediassa suurtakaan melua. Eduskunnan äärivasemmistolaisin puolue on vasemmistoliitto, joka on entisen SKP ja SKDLn perillinen. Heidän joukoissaan on yhä kommunisteja.

Sosialistiliitto on tukenut Vasemmistoliiton poliitikkoja mm. Helsingin nykyistä apulaispormestaria Paavo Arhinmäkeä eduskuntavaaleissa.

Euroopassa 2000-luvun alussa islamilainen fundamentalismi ja äärivasemmisto perustivat poliittisia liittoja. Suomessa Sosialistiliiton nettilehti Murros julkaisi vuonna 2006 no: 95 ”Islamista uusi kommunismi.”

Ilkka Kylävaaran Taistolaisuuden Musta Kirja vuodelta 2004 kertoo siitä poliittisesta geeniperimästä, mitä se on periyttänyt suomalaiseen äärivasemmiston ideologiaan.

”Kirja on osa Suomen mustaa historiaa. Taistolaisia voidaan syyttää mielipidevainoista ja suomalaisen kulttuurin kaappausyrityksistä.”, toteaa Lauri Hokkanen kirjassaan Kenen joukoissa seisoin, Taistolaiset ja valtioterrorin perintö.