Polttoaineiden hintakartelli Vaasassa?

Onko Vaasassa polttoaineiden hintakartelli? Miten muuten voi selittää bensan/dieselin samaan aikaan toteutuneita hinnanvaihteluja.

Ilkka-Pohjalaisessa oli toissa viikolla artikkeli, jossa vertailtiin Vaasan ja Seinäjoen polttoaineiden hintoja ja niiden vaihtelua. Artikkelissa mainittiin mm., että Vaasassa on tiistaisin halvimmat hinnat ja viikonlopun lähestyessä hinnat nousevat. Oman seurantani mukaan näin todella on. Mutta kas kummaa, viime viikolla maanantaina halvin dieselin hinta, minkä näin, oli 2,16 €/litra. Kun tiistaiaamu valkeni, niin hinta oli noussut 20 senttiä, parhaimmillaan se oli 2,38 €/litra.

Tämä tapahtui kuin yhteisestä päätöksestä, tai siis nimenomaan juuri siitä.

Tähän ei ole käsitykseni mukaan mitään kansainvälistä tapahtumaa, se ikään kuin ihan itsestään muuttuu tuo hinta.

Kiinnostukseni on dieselin hinnassa, koska minulla on 15 vuotta vanha hyvä diisseli. Toiseksi dieselöljyn hinta on noussut eniten ja hintakin heittelee eniten.

Lisäksi näissä ”louskuissa” on käyttövoimavero (dieselvero), joka tuntuu tässä polttainehinnoittelussa kohtuuttomalta, onhan juuri diesel-polttoaine ollut jo pitkään kaikista kalleinta.

Omassa autossani käyttövoimavero (dieselvero) on 421,58 €/vuosi, tähän päälle tulee perusvero 288,35 €/vuosi. Yhteensä 709,93 €/vuosi, noin 60 €/kk.

Toivottavasti joku virallinen taho puuttuu tähän ja selvittää onko kartellia olemassa.

Tuomo Pellinen

Vaasa