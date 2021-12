Polttomoottori, kaiken pahan alku ja juuri?

Ympäristön suojelu ja siihen tähtäävät toimenpiteet ovat nykyään jokapäiväistä luettavaa. Pääsääntöisesti niissä pyritään puuttumaan rajoitustoimin ihmisten arkielämään. Kansaa syyllistetään niin lihan syönnistä kuin saunan lämmittämisestäkin, eikä vähiten polttomoottorilla kulkevan auton käytöstä. Sähköautosta on tehty tulevaisuuden pelastava enkeli, mihin monet ovat myyntilukujen mukaan myös uskoneet.

Asiasta vähemmän ymmärtäessäni joudun ihmettelemään, miksi ”polttaminen” on niin paha asia. Eikö paljon tärkeämpää ole, mitä poltetaan ja kuinka päästöttömästi se kyetään tekemään? Miksi siirrytään radikaalisti toiseen voimantuottoon, vaikka meillä on olemassa jo toimiva ratkaisu, kunhan siihen vain keksitään saasteeton polttoaine?

Maallikon silmin katsottuna ratkaisu on erilaisilla kaasuilla toimiva polttomoottori. Tarvitsee vain löytää tapa kehittää mahdollisimman ympäristöystävällisiä kaasujen tuotantotapoja ja lopettaa turhien asioiden – kuten esimerkiksi itsestään kulkevien autojen – kehittely. Tietääkseni ainut tällä hetkellä käytettävissä oleva kaasu on biojätteestä, jätevesilietteestä, jätevesistä, lannasta, teollisuuden sivutuotteista ja kasvibiomassasta saatava biokaasu. On vaikea uskoa, ettei muitakin ratkaisuja olisi löydettävissä.

Ympäristöystävällisyys tarkoittaa muutakin kuin ajon aikana syntyneitä haittoja. Kun nyt on aistittavissa sähköautojen ja niihin liittyvien tarvikkeiden kasvava tarve, monet ovat mahdollisen voitontavoittelun huumassa valmiita tinkimään ”reilun kaupan” periaatteista, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi epäinhimillisiä työoloja akkujen ja niissä tarvittavien mineraalien tuotannossa. Kuten hyvin tiedetään, ahneus ei ole vieläkään maailmasta kadonnut.

Entä niiden hävittäminen, kun niistä on tullut käyttökelvottomia. Mitä tälle ongelmajätevuorelle tehdään? Missä määrin ne ovat kierrätettävissä?

Auton lämmittäminen hoidetaan polttomoottorilla ”ilmaisella” liikalämmöllä. Sähköautossa sitäkin varten tarvitaan oma järjestelmä ja energia. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on kuitenkin esitetty nimenomaan kaikenlaisen materian kuluttamisen minimointia.

Entä sähköauton käyttöturvallisuus? Olen kuullut, että palavan sähköauton sammuttaminen on mahdotonta. Moottoritilassa on lisäksi osia, joissa on korkeajännitteen vaara. Ne on tosin merkitty selkeästi oranssilla, joten hätää ei ole, kunhan muistaa värien merkitykset oikein.

Mitä haittavaikutuksia aiheutuu latauspisteiden rakentamisesta ympäri valtakunnan? Monien sähköautojen ”dynamot” ovat lehtitietojen mukaan hyytyneet huomattavasti ennen luvattua ajomatkaa. Kaasuauto kulkee bensalla seuraavaan jakelupisteeseen.

Olen lehdissä nähnyt väitettävän, että sähköauton valmistusvaiheen ympäristöhaitat ovat suuremmat kuin polttomoottorin koko käyttöajan. Jos tämä pitää paikkansa, niin Glasgow’n ilmastokokouksen tärkein päätös olisi ollut sähköautojen valmistuksen kieltäminen välittömästi!

Päättäjien luoman paniikkimielen lietsomisella on myös arkielämää haittaavia vaikutuksia. Pelätessään kalliin bensa-autonsa käymistä arvottomaksi, voidaan tehdä hätäisiä ratkaisuja, jotka voivat myöhemmin osoittautua virheellisiksi.

Ymmärtääkseni nykyiset polttomoottorit ovat muutettavissa kaasulla toimiviksi varsin helposti, jolloin niistä luopuminen tapahtuisi hallitusti luonnollisella poistumalla aivan kuten tähänkin asti – ja ilman panikointia ja hysteriaa. Sähkömoottoriksi muuttaminen lienee paljon vaikeampaa.

Tässä tuskin ovat edes kaikki aiheeseen liittyvät vertailuarvoiset vaikutukset. Mitkä ovat sähköautoilua puoltavat seikat, kaipa niitäkin on? Onko jokin taho ne selvittänyt ja asettanut vaakakuppeihin? Mietityttää myös, miksi kaasukäyttöisen auton käyttäjää rangaistaan parinsadan euron vuotuisella lisäverolla, kun toisen ”ympäristöystävällisen” kulkuneuvon ostaja vapautetaan autoverosta? Eikö tämä aseta ihmiset eriarvoiseen asemaan?

Markku Hankanen

Seinäjoki