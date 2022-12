Porua hoitajien palkoista

On ”terveellistä” joutua sairaalan vuoteelle vaikka viikoksi. En tässä kuvaa omaa käyntiäni ko. vuodeosastoilla vaan paneudun otsikon aiheeseen sekä potilastilakysymykseen Seinäjoen kokoisen kaupungin sairaalassa. Tehohoito-osaston kautta tk:n vuodeosastolle ja siinä välissä toinen vuodeosasto oli minun reittini. Kaikilla osastoilla kohteluni ja hoitoni ei jättänyt mitään sattuman varaan. Hoitajat ja lääkärit jaksoivat kuunnella mielipiteitäni ja kysymyksiäni.

Viimeisellä osastolla, jossa olin, yöhoitaja vuoronsa loppupuolella aamukuudelta sai tuta voimakkaan purkauksen, lähinnä verbaalisen mutta myös fyysisen vastustuksen myötä. Siis aamukuudelta.

Tässä vain yksi esimerkki käytännön elämästä vuodeosastolla öiseen aikaan ja aamutuimaan.

Pääsemiseni tuolle linjalle oli ”lottovoitto”, jonka koettuani minun on helppo kajota siihen hoitajien käymään palkkataisteluun omien palkkojensa nostamiseksi.

Aikaansaatu palkkasopimus heti alkuvaiheessa on aiheuttanut riitasointuja (lähinnä kateutta) muissa ammattiryhmissä ja myös hoitajien omassa piirissä. Seurauksena mm. se, että tulevat korotukset astuvat voimaan ehkä ensi kesänä. Ja mitä sitten vaikuttaakaan hyvinvointialueiden aloittaminen? Rahaa menee itse ”himmelin” ylläpitoon. Nämä hoitajat saavat kuulla meiltä, ns. kaiken osaavilta potilailta kritiikkiä, kovaankin ääneen. Hoitajat vastaavat siihen rauhallisella äänenpainolla, osaavat ammattinsa.

Toinen asia, mikä tuli esiin eri hoitajien esiintuomana, on tilanpuute ja tuleville potilaille paikan löytyminen. Seinäjoen keskussairaalan ja terveyskeskuksen tilat on aikoinaan mitoitettu asukasmäärälle, joka kaupungissa oli noin 2–30 vuotta sitten. Sairaala on pieni. Ja entäs nyt, kun hyvinvointialueet lähettävät asiakkaita keskussairaalaan.

Entiset kuntien ja kuntainliittojen ylläpitämät sairaanhoitopaikat suljetaan, pääosin.

Täytyy totta puhuen kuitenkin sanoa, että onhan Seinäjoki satsannut sairaalarakentamiseen viime vuosien aikana: M-sairaala on siitä hyvä esimerkki. Kiitos siitä!

Mutta kuten alussa jo mainitsin, on meille jokaiselle kriitikolle terveellistä joutua vuodeosaston vuoteelle seuraamaan, mitä hoitajan työ on. Toivon, että hoitajan työlle annetaan arvoa myös rahallisesti eikä vain juhlapuheissa.

Juho Kössi

Seinäjoki