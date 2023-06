Presidenttikilvat alussaan

Niin Suomessa kuin mm. USA:ssa on tuleva kalenterivuosi 2024 uuden valtionpäämiehen valintavuosi. Suomessa valta vaihtuu mutta ”rapakon takana” tilanne on siinä erilainen, että korkeaikäinen presidentti Joe Biden on kysymysmerkki, onko puolueensa halukas suoda hänelle edes ehdokkuutta, vaikka JB itse haluaisikin. Republikaanien riveissä tilanne tiivistyy ja kandidaatteja on jo ilmoittutunut kilpaan ja lisää tullee.

Demokraattileirissä jännite lienee vähintään yhtä suuri eikä JB mikään erityisen vahva mies ole ollut kaudellaan.

Suomessamme tilanne on tyystin avoin kai joka puolueryhmittymässä. Ikuisten ehdokkaiden lippua kantavat Paavo Väyrynen ja Pekka Haavisto näyttäisivät olevan tarjolla – tosin Väyrysen suhteen lippu on haalistunut jo ennen keskustan puoluekokousta.

Entä muut puolue- ym. ryhmittymät? Kokoomuksessa voi pyrkyä olla Valtosesta Vapaavuoreen ja miksei Orpoonkin. Tosin Petterin duuni voi estää nyt-mukanaolon.

Onko ”iso Eero” halukas/haluttu demariehdokas? Entä Jussi Halla-aho ”persuista”, onko ehdolle lähdössä? Purran ministeriys varmistunee ja esimerkiksi Timo Soini ei liene edes ehdolla. Vasemnalla ”hymy-Li” lienee vahvoilla, jos ehdokkuus kiinnostaa häntä. RKP ja KD valinnevat omat ehdokkaat –entä yksinpurjehtija Hjallis? Keskustan konkari Matti Vanhanen olisi puolueessaan ylivoimainen ehdokas, jos suostuu mukaan. Presidentin roolilla on yhä vahva arvonsa, mitä nykypresidentti on osaltaan vahvistanut. ”Musta hevonen” lienee pilttuussaan eikä isoa kopinaa tallilta kuulu eikä Aaltolakaan näy potkiskelevan innoissaan pressatallin suuntaan...

Jouko Pesonen

Alajärvi