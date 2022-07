Pridea tarvitaan tänäkin päivänä

Vaasalainen PS:n kansanedustaja Jukka Mäkynen kirjoitti Ilkka-Pohjalaisessa 12.7.2022 artikkelissaan ”Pride-karkelot Vaasassa” Priden sanomasta, aatteen leviämisestä Suomeen ja ajatuksistaan tähän liittyen. Sateenkaarinuorena haluan ottaa kantaa Mäkysen artikkeliin ja kertoa ajatuksiani aiheesta.

Mäkynen aloittaa kysymällä, onko Priden kaltainen ’tuputustapahtuma’ tarpeellinen, sillä Suomen perustuslaki takaa tasa-arvon kaikille. Lainsäädännöstä huolimatta häirintä, syrjintä ja ahdasmielisyys on tuttua monelle suomalaiselle sateenkaarivähemmistön edustajalle. Niin muualla maailmalla kuin Suomessakin voi nähdä viikoittain uusia uutisia viharikoksista ja epäoikeudenmukaisesta kohtelusta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan.

Suomen puutteellinen ja ihmisoikeuksia rikkova translaki on myös merkittävä epäkohta. Tällä hetkellä Suomi on ainoa Pohjoismaa, joka vaatii sukupuoltaan korjaavalta henkilöltä sterilisaatiota. Tämä loukkaa niin perus- ja ihmisoikeuksia kuin sukupuoltaan korjaavan itsemääräämisoikeutta ja kehollista koskemattomuutta.

Mäkynen tuo esille artikkelissaan, kuinka Yhdysvalloissa lapsiperheille suvaitsevaisuutta tuodaan esille muun muassa drag-esitysten kautta. Hän kuvailee esityksiä eroottisiksi tansseiksi, jotka muistuttavat strippiklubeja. Tämä ei kuitenkaan vastaa sitä, mitä drag oikeasti on ja antaa sellaisen kuvan, että drag olisi sopimatonta lapsille.

Drag on taidemuoto, jota voi harjoittaa kuka tahansa. Esityksiä on laidasta laitaan, joista osa on aikuisille suunnattuja. Drag-taiteilijat ovat ammattilaisia ja osaavat erottaa, millaiset esitykset ovat jokaiselle sopivia ja millaiset on rajattava aikuiselle yleisölle. Helsingin keskustakirjasto Oodissa järjestetty drag queenin satutuokio on oivallinen esimerkki siitä, miten drag-taidetta ja erilaisuutta voi tuoda esille nuoremmalle yleisölle.

Mäkynen ilmaisee, ettei sateenkaareva seksuaali- ja sukupuolivalistus ole soveliasta lapsille ja nuorille, sillä se hämmentää kasvuiässä olevia lapsia ja lisää mielenterveysongelmien riskiä. Hän tuo kuitenkin ilmi, että WHO ja THL kannustavat seksuaalikasvatukseen syntymästä lähtien, ja olen itse tällä kannalla.

Valistuksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole käyttää monimutkaista kieltä tai opettaa ikäryhmälle sopimattomia asioita, vaan normalisoida erilaisuutta sekä lisätä ymmärrystä ja hyväksyntää. Esimerkiksi leikki-ikäisille kasvatus voi tapahtua kertomalla leikin tai satujen avulla erilaisista perheistä ja ihmisistä.

THL:n vuoden 2019 Kouluterveyskyselyn mukaan sateenkaarinuorten mielenterveysongelmat ovat lähes kaksi kertaa muita nuoria yleisempiä, johtuen esimerkiksi sateenkaarinuorten kohtaamasta koulukiusaamisesta ja syrjinnästä. Sateenkaarinuorena koenkin, että sateenkaareva kasvatus lapsesta saakka olisi yksi ongelmia vähentävä tekijä. Kun avoimuutta ja erilaisuuden arvostamista opetetaan pienestä saakka, ymmärrys erilaisia ihmisiä kohtaan kasvaa ja ahdasmielinen kohtelu vähenee.

Mäkynen tuo ilmi artikkelissaan, että tulevan uuden translain perusteella juridisen sukupuolen muuttaminen mahdollistaisi armeijan välttämisen tai rikollisen toiminnan. Seta ry:n mukaan maissa, joissa juridisen sukupuolen virallistaminen toimii säädöksen mukaisella tavalla, ei ole kuitenkaan esiintynyt tämän kaltaista toimintaa. Juridisen sukupuolen vahvistamiseen vaadittaisiin edelleen perustelut.

Säädöksen tarkoitus ei myöskään ole kieltää syntymässä määritellyn sukupuolen olemassaoloa tai ihmisen biologisia ominaisuuksia, vaan mahdollistaa ihmisoikeuksien mukaisen sukupuolenkorjauksen sekä antaa yksilölle itsemääräämisoikeuden sukupuolensa juridisesta virallistamisesta.

Mäkynen myös huomioi, ettei Pride saa loukata konservatiivisia aatteita ja sananvapautta. Priden tarkoitus ei ole koskaan ollut kumota ydinperhettä tai vastustaa enemmistöön kuuluvia. Päinvastoin Priden aate pohjautuu siihen, että kaikki hyväksytään sellaisena kuin he ovat. Jokaisella on yhä oikeus omaan mielipiteeseen ja sananvapauteen, kunhan ei loukkaa ihmisoikeuksia.

Fanny Engman

Vaasa