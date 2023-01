Puolen tunnin junayhteys Vaasan ja Seinäjoen välille

Vaasan ja Seinäjoen kehityksen ja yhteistyön vauhdittamiseksi olisi tärkeä saada kaupunkien välille puolen tunnin junayhteys. Se toisi kaupungit konkreettisesti lähemmäs toisiaan ja avaisi aivan uudenlaisia yhteistyön mahdollisuuksia.

Erityisesti päivittäinen työmatkaliikenne helpottuisi huomattavasti kaupunkien välillä. Se antaisi sujuvampia mahdollisuuksia asua toisessa kaupungissa ja käydä fyysisesti töissä toisessa, vaikka päivittäin.

Puolen tunnin junayhteys toisi myös uutta virtaa kulttuuritapahtumista nauttimiseen, ostoksilla käymiseen sekä muihin asiointimatkoihin kaupunkien välillä.

Lisäksi puhtaasti Vaasan näkökulmasta tämä puolen tunnin yhteys toisi myös Tampereen ja Helsingin seudun noin 20 minuuttia junalla lähemmäksi.

Valtakunnallisesti viime vuosina on ihannoitu keskittämisen politiikkaa ja on haluttu luoda suurempia ja tiiviimpiä kaupunkikokonaisuuksia. Näen, että nykypäivänä tällaisessa metropolikokonaisuus-ajattelussa on usein unohdettu, että ihmisten, työpaikkojen ja palveluiden etäisyys toisistaan matka-ajassa mitattuna on yksi ratkaisevimmista tekijöistä, ei etäisyys kilometreissä.

Hyvä vaihtoehto perinteiselle metropoliajattelulle olisikin sovellettu versio, jossa Vaasan ja Seinäjoen tyyppisiä kaupunkikokonaisuuksia yhdistetään nopeilla liikenneyhteyksillä. Näin säilytetään harvemmin asuttujen alueiden edut, mutta päästään nauttimaan myös suurempien kaupunkikokonaisuuksien kattavammasta tarjonnasta muun muassa työpaikkojen ja palveluiden suhteen.

Tällä hetkellä, kun kilpailu työntekijöistä ja osaajista kovenee, olisi mielestäni fiksua laajentaa vaasalaisten ja seinäjokisten työssäkäyntialuetta tuomalla nämä kaksi kaupunkia lähemmäs toisiaan nopealla puolen tunnin junayhteydellä.

Tämä yhteys sujuvoittaisi työmatkaliikennettä myös henkilöautoilijoilla, koska autojen määrä vähenisi liikenteessä houkuttelevan ja nopean junavaihtoehdon myötä.

Puolen tunnin junayhteys Vaasan ja Seinäjoen välillä on realistinen, kun poistetaan ensin kaikki tasoristeykset ja oikaistaan muutamia ratayhteyden kaarteita tuolta väliltä. Näin junien nopeus olisi mahdollista nostaa 160 kilometriin tunnissa ja matka-aika tippuisi puoleen tuntiin.

Puolen tunnin nopea junayhteys toisi Vaasan ja Seinäjoen hämmästyttävän lähelle toisiaan ja antaisi tuoretta virtaa molempien seutujen kehitykselle ja tiiviimmälle yhteistyölle.

Tomi Kaunismäki (kd.)

kaupunginvaltuutettu

Vaasa