Putkiremontti voi pakottaa myymään kodin

Taloyhtiöissä tehtävien pakollisten remonttien hinta nousee vuosi vuodelta. Nykyinen asumis- ja toimeentulotukijärjestelmä ei ole ajan tasalla. Perustoimeentulotukea ei ole mahdollista saada rahoitusvastikkeen maksamiseen. Menoina ei hyväksytä rahoitusvastikkeen yhtiölainan lyhennyksen osuutta, vaikka se kohdistuisi vanhan asunnon pakollisiin remontteihin eikä uudisasunnon velkaan.

Nykyinen laki merkitsee sitä, että monet menettävät asuntonsa taloyhtiön remontin osuessa kohdalle. Monille, varsinkin yksinasuville, esimerkiksi putkiremontti on sellainen, jota he eivät pysty maksamaan. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että he joutuvat myymään kotinsa, ja kun taloyhtiössä on putkiremontti tulossa tai päällä, siitä ei saa edes sitä hintaa, jonka siitä muuten saisi.

Kun nämä ihmiset joutuvat asunnon myymisen jälkeen muuttamaan vuokra-asuntoon ja jos he ovat edelleen toimeentulotuen tarpeessa, asumismenot voivat nousta suuremmiksi kuin ne olisivat nykyisessä asunnossa.

Asumis- ja toimeentulotukea on korjattava vastaamaan nykyajan tarpeita. Omassa asunnossa asuvia on tuettava siinä missä sijoittajien vuokra-asunnoissa asuviakin.

Tiina Arlin

Vantaa