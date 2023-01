Pyöräteitä ilmastotavoitteiden vuoksi?

Vaasan kaupunki aikoo satsata 30–50 miljoonaa euroa pyöräteihin ja niiden suunnitteluun. Tarkoitus on toteuttaa 50 kilometrin pituinen kävelyn ja pyöräilyn laatukäytäväverkosto, sekä muita pyöräteitä oheispalveluineen. Äkkiseltään kuulostaa hienolta, kunnes todellisuus iskee vasten kasvoja kuin lumituisku talvipyöräilijään.

Vaasassa on tällä hetkellä pyöräilyreittejä noin 180 kilometriä ja ymmärtääkseni niillä on tähän asti pärjätty hyvin. Missä on aiemmin tehty väärin ja missä oln pyöräilty päin seinää, kun ymmärrykseni mukaan uutta väylästöä ei juurikaan sisälly tuohon miljoonia syövään satsaukseen? Ihmettelen miksi eivät nykyiset väylät riitä pyöräilyyn, jota näkee kaupungilla ja esikaupunkialueilla harvakseltaan – jos vain muistaa pitää silmänsä auki. Talvisin vieläkin vähemmän.

Tammikuun alussa lähdin kotoani Ristinummelta kaupunkiin ja laitoin ylös kaikki pyöräilijät matkan varrelta. Ristinummi–Kivihaka–keskusta-akselilla pyöräilijöiden lukumääräksi sain 4, joista 3 talutti pyöräänsä. Olen myös seurannut Kirkkopuistikon molemmille puolille rakennettujen pyöräteiden liikennettä. Sieltä saa aivan loistavan näkymän pyöräteiden käytöstä, tai oikeastaan käyttämättömyydestä, niin kesäisin kuin talvisin.

Jään myös odottamaan rautatieasemaa vastapäätä rakennetun lasisen pyöräparkin käyttöprosenttia. Maksoihan se kuitenkin veronmaksajille sen 420 000 euroa.

Maalaisjärjellä varustettuna väitän, että olisi ensin järkevämpää tutkia pyöräilijöiden määrää ja tehdä vasta sen jälkeen ratkaisut pyöräteiden tarpeellisuudesta.

Pelkästään hiilidioksidipäästöjen vähentämisen vuoksi ei näitä hiljaisia ja autioituvia pyöräteitä kannata rakentaa. Pelkillä mielikuvilla ei kannata kaupunkia rakentaa, vaikka olisi kuinka innovatiiviset vihreät ajatukset.

Kaupungin edunvalvojana joudun miettimään, että mitä noilla miljoonilla oikeasti saadaan ja voisiko tuollaisen määrän veronmaksajien rahoja sijoittaa tärkeämpiin asioihin? Nyt Te vihreän allianssin Pellepelottomat, ihan oikeasti se järki käteen!

Jukka Mäkynen (ps.)

kansanedustaja

Vaasa