Raakaa rahastusta

Sitä jo luuli, että Ruuhikosken golfyhtiö lopettaa osakkaidensa raa’an rahastamisen, kun syksyllä 2020 yhtiökokouksessa koottiin toimikunta Antti Peltoniemen johdolla selvittämään mahdollista vastikkeetonta pelaamista. Sellainen on voimassa Vaasan golfkentällä ja yli 60 muulla kentällä maassamme.

Toimikunta ei muutosta Ruuhikoskelle esittänyt, vaan pakkomaksattaminen jatkuu. Hoitovastike on maksettava, vaikkei osakkeen omistaja pysty pelaamaan. Tai jos hän kuolee, maksamaan joutuu perikunta.

Tällä hetkellä tuo osakkeeseen kuuluva hoitovastike on 750 e/vuosi. Äsken tuli lasku.

Tuota epäoikeudenmukaisuutta vastaan ovat iäkkäämmät pelaajat taistelleet kirjelmin ja aloittein pian vuosikymmenen.

Tätä taistelua ovat käyneet etenkin ne, jotka valtasi golfinnostus Ruuhikosken golfkentän valmistuttua vuonna 1991. Nyt tuo joukko on 30 vuotta vanhempaa.

Ruuhikosken osakkaat hankkivat peliosakkeensa noin 5 000 euron hintaan.

Kun golfyhtiö oli suurissa veloissa kalliin kentän rakentamisen takia, kutsuttiin osakkaat vuonna 1998 apuun ostamaan F-osake. Uskollisesti niitä ostettiin ja niitä on yhä 400 käyttämättöminä kirjoituspöydän laatikoissa.

Kaikkiaan siis yksi alkuperäinen osakkeenomistaja on laittanut kentän rakentamiseen yli 10 000 euroa ja sen lisäksi maksanut joka vuosi vastikkeen 600–750 euroa, jolla pidetään kenttää kunnossa.

Sellaisetkin maksavat, jotka eivät ole kertaakaan kentällä käyneet, vaan luulivat tekevänsä hyvän sijoituksen. Tällaisia osakkeenomistajia on yli 140. Heistä jokainen on siis maksanut golfyhtiölle kymmeniä tuhansia saamatta mitään vastineeksi.

Vaihtoehtoina vastikkeelle olisi kausimaksu, jossa tuon nykyisen 750 euroa maksaisivat vain ne, jotka pelaavat.

Joka tapauksessa osakkeenomistajan pakkomaksatuksen takia osakkeet ovat käyneet huonosti kaupan. Ilmaiseksikaan niitä ei ole otettu vastaan pelossa, että joutuu pakkomaksajaksi, jos ei kykene pelaamaan tai että vastike jää perillisten vaivoiksi.

Niillä kentillä, joilla on siirrytty vastikkeettomaan pelaamiseen, on osakkeen arvo noussut, koska vuotuista pakkovastiketta ei ole. Sopii ihmetellä, miksi Ruuhikoskella johtoporras ei ole tästä mallista innostunut.

No, miksi olen asiasta harmistunut. Siksi, että tämä on koskenut myös henkilökohtaisesti. Meillä mies innostui 90-luvun alussa golfista ja osti perheosakkeen. Vastahakoisesti lähdin mukaan, mutta innostuin. Pelasimme tyytyväisinä vuosikausia ja maksoimme vastikkeita tuolloin yhteensä yli 1 200 euroa vuodessa.

Sitten mies sairastui. Harvakseen aluksi golfasimme. Muutamana vuonna maksoimme, vaikka emme pelanneet lainkaan, mutta kun kukaan ei ollut kiinnostunut ostamaan osaketta.

No, vihdoin löytyi ostaja miehen osakkeelle ja saimme siitä hintaa kokonaisen euron. Meillä on lisäksi kaksi aktivoimatonta, mutta maksettua F-osaketta.

Pidin vielä oman osakkeeni siinä toivossa, että pääsen halutessa kentälle. Pääsinkin kolmena viime kesänä pari kertaa puolikkaan kierrosta pelaamaan. Se ilo maksoi siis noin 400 e/kerta hyvinkin, kun maksettavana on tietenkin joka vuosi myös golfseuran jäsenmaksu noin 100 euroa vuodessa.

Olisin varmaan mennyt useamminkin, mutta kun kenttä on ollut niin täynnä, ettei pelaamaan mahtunut silloin kun itselle olisi sopinut. Viime kaudellakin siellä pelattiin kaikkiaan yli 35 000 kierrosta.

Ilahduttavaa on, että korona-aika on nostanut peli-innostusta niin meillä kuin muuallakin.

Yhtiön hallituksen olisi nyt syytä hyödyntää tuo innostus ja tarttua vastikkeettoman pelaamisen mahdollisuuteen. Ehkä silloin nousisi golfosakkeen arvokin ja voitaisiin aktivoida ne sadat F-osakkeet, jotka ovat lepäämässä.

Ruuhikoskella on nyt 750 osakkeen omistajaa, joilla on henkilö-, perhe- tai firmaosakkeita.

Esimerkiksi firmaosakkeeseen kuuluu 40 pelilippua. Henkilöosakkeiksi muutettuna nuo erilaiset osakkeet merkitsevät 1 157 pelioikeutta.

Varsinaista vastiketta maksaa tällä hetkellä 820 osakasta. Tuo selittyy sillä, että perheosakkeesta maksaa vastiketta yleensä pariskunta, nyt siis 1 500 euroa vuodessa.

Jos vertaamme Ruuhikoskea ystävämme Vaasan Kråklundin kenttään, niin edullisempaa siellä on golfata kuin Ruuhikoskella. Vastikettahan siellä ei ole ja kausimaksu on 600 euroa vuodessa, jonka siis vain pelaajat maksavat. Kuitenkin pelattavana on isompi kenttä eli 27 reikää, kun Ruuhikoskella on 18 reikää – vastike kuitenkin 150 euroa enemmän.

Paula Hämäläinen

Seinäjoki