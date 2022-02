Rauhoitettujen eläinten tappo maksaa "maltaita"

Rauhoitetun linnun ja eläimen tappaminen on kallista huvia, jos tihutyön tekijä tulee ilmi. Ympäristöministeriön toimesta on vahvistettu hinnat kaikille lajeille. Kalleimmillaan maksettavaa saattaa kertyä kuluineen jopa kymmeniätuhansia euroja. Monen lajin kohdalla on karvauksen maksuja äskettäin lisätty, että salametsästystä saataisiin näin vähennettyä.

Määrätyn linnun ja eläimen korvauksen hinnan lisäksi menettää rikoksen tekijä mm. aseensa tai pyydystysvälineensä valtiolle.

Petolinnuista erityisesti haukat, pöllöt, huuhkajat ja kotkat ovat haluttuja salametsästettäviä. Myös muita rauhoitettuja lintuja näkee ammuttuna maastossa liikkuessa.

Esimerkiksi pöllölajien ampumisesta joutuu maksamaan 420–3 369 euroa, kaakkurista 1 685, uivelosta 4 057, lapasotkasta 2 018 ja viiriäisestä 4 205 euroa. Kanahaukan tappamisesta tulee ”sakkoa” 757 ja varpushaukasta 505 euroa. Tunturihaukasta pitää maksaa 6 391 ja muuttohaukasta 4 037 euroa jne. Merikotkan hinnaksi on määrätty 7 400 ja maakotkan lähes 5 000 euroa.

Pikkulintujen tappamisestakin joutuu maksamaan, muutamasta kymmenestä satoihin euroihin.

Karhulle on asetettu korkein, rauhoitetun eläimen korvaussumma 15 500 ja sudelle 9 100 euroa! Saimaannorpasta joutuu maksamaan 9 755 ja naalista 7400 euroa. Tammihiiren tappamisesta köyhtyy 2 355 ja liito-oravasta 1 009 euroa ja peltohiirestäkin 67 euroa.

Liipasin on herkimmässä ollut aina kana- ja varpushaukkojen suuntaan. Tämän talvikauden aikana olen minäkin löytänyt kuolleena yhden kana- ja kaksi varpushaukkaa, aivan asuintaajamien läheisyydestä.

Pentti Hautala

Töysä