Reima Kuisla eniten poissa niin Seinäjoen kaupunginvaltuustosta kuin hallituksestakin

Kokoomuksen Reima Kuisla on ollut eniten poissa Seinäjoen kaupunginvaltuuston kokouksista vuoden 2021 kunnallisvaalien jälkeen. 16:sta pidetystä kokouksesta hän on ollut poissa kuudesta, poissaoloprosentti 37,5%. Kuislan jälkeen eniten poissa ovat olleet perussuomalaisten Hannu Haapasalmi ja Jarkko Ala-Riihimäki, kumpikin viisi kertaa eli lähes kolmannes kokouksista.

Myös valtuustosta paikkakunnalta poismuuton vuoksi eronneella kokoomuksen Kati Särmöllä oli viisi poissaoloa.

Valtuuston ”poissaolokymmenikköön” kuuluvat lisäksi neljällä poissaolollaan keskustan Kati Ojaniemi (vuosina 2017–2021 valtuuston puheenjohtajana toiminut) ja kokoomuksen Noora Ahokas.

Kolme poissaoloa oli keskustan Irene Tureniuksella, vasemmistoliiton Noora Jussilalla (Knaapila) sekä perussuomalaisten Patrik Palmenilla.

Kahden poissaolon lisäksi kristillisdemokraattien Aki Ruotsala on myöhästynyt kokouksesta tai lähtenyt ennen kokouksen loppua kolme kertaa.

Vihreiden kesken kauden valtuustosta eronneella Henna Rantasaarella oli kaksi poissaoloa kymmenestä (20%) vajaan vuoden aikana.

Kaksi poissaoloa oli neljällä valtuutetulta ja yksi 23:lla valtuutetulla.

Seinäjoen valtuustossa istuu kaksi kansanedustajaa, keskustan Pasi Kivisaari ja kokoomuksen Paula Risikko. Heistä kumpikin on ollut poissa vain yhdestä kokouksesta – kumpikin samasta. Julkisuudessa esiinnostettu epäily kansanedustajien vähäisistä osallistumisista valtuuston kokouksiin osoittautui heidän kohdallaan vääräksi.

Vajaa kolmannes – 15 valtuutettua – osallistui kaikkiin 16 kokoukseen. Heistä kaksi oli keskustasta – Kari Homi ja Mikael Luotola, kuusi kokoomuksesta – Mikko Aila, Heikki Keskinen, Jesse Luhtala, Raimo Ristilä, Satu Hemminki-Ylisiurua ja Ilmari Ylä-Autio, viisi perussuomalaisista – Ilkka Hyvönen, Olli Isopahkala, Piia Kattelus-Kilpeläinen, Heikki Niemi ja Erkki Valtamäki.

Sosiaalidemokraateista kaikissa kokouksissa olivat mukana Harri Jokiranta ja Sirkka Penttilä. Kristillisdemokraateista puolestaan Kati Nummensalo.

Vain yhdessä kokouksessa (15.11.2021) olivat kaupunginvaltuustossa kaikki valitut paikalla.

Valtuustossa istuu 51 jäsentä.

Seinäjoen kaupunginhallitus on puolestaan ehtinyt kokoustaa 39 kertaa kunnallisvaalien jälkeen. Hallitukseen kuuluu 13 jäsentä.

Eniten kokouksista on ollut poissa kokoomuksen Reima Kuisla, kahdeksan kertaa (20 %). Sen lisäksi hän on myöhästynyt tai lähtenyt pois ennen kokouksen loppua yhdeksän kertaa. Kerran hän on ilmoittautunut esteelliseksi ja kahdessa kokouksessa ollut esteellinen kaavoihin liittyvissä yksittäisissä asioissa. Yhteenlaskien hän on osallistunut noin puoleen hallituksen kokouksista alusta loppuun saakka.

Toiseksi eniten kokouksista on ollut poissa keskustan Kati Ojaniemi viisi kertaa (13%). Neljä kertaa ovat olleet poissa keskustan Aki Ylinen sekä Seinäjoelta jo poismuuttanut kokoomuksen Kati Särmö.

Neljä hallituksen jäsentä on ollut poissa kerran tai kaksi.

Jokaiseen kaupunginhallituksen kokoukseen on osallistunut kokoomuksesta Jesse Luhtala sekä Kati Särmön tilalle noussut Noora Ahokas, SDP:n Sirkka Penttilä sekä perussuomalaisten Erkki Valtamäki ja Piia Kattelus-Kilpeläinen.

Kansanedustajista kokoomuksen Paula Risikko, joka toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana, on ollut poissa kaksi kertaa.

Keskustan Pasi Kivisaarella on valtuuston puheenjohtajana puhe-ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Hän on ollut poissa viisi kertaa ja lähtenyt kokouksista kesken neljä kertaa ennen niiden päättymistä.

Valtuustokauden puolivälissä, ensi heinäkuussa, puolueet valitsevat edustajat kaupunginhallitukseen vuoden 2025 vaaleihin saakka. Jo nyt tiedetään, että kristillisdemokraattien Kati Nummensalo nousee hallitukseen ja kokoomuksesta joku jää pois näiden puolueiden vaalien jälkeen tekemän sopimuksen mukaisesti.

Myös vaalikoalitiossa SDP, vasemmistoliitto ja vihreät tapahtuu muutos. Vasemmistoliiton Antti Knuuttilan tilalle nousee SDP:n Eetu Lehtola puolueiden tekemän sopimuksen mukaisesti. SDP vaihtaa lisäksi edustajansa Sirkka Penttilästä Niina Behmiin.

Muut mahdolliset muutokset hallituksessa ratkeavat puolueissa kesään mennessä.

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen poissaolotiedot olen kerännyt näiden kokousten pöytäkirjoista ajalta 16.8.2021–30.12.2022.

Tämän selvityksen tein, koska koen, että äänestäjillä on oikeus tietää valitsemiensa edustajien ja sitä kautta myös puolueiden aktiivisuus kunnallisessa päätöksenteossa.

Esa Nieminen

valt.maist.

Seinäjoki