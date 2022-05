Robotiikka ja digitalisaatio terveydenhuollossa

Maailmassa tapahtuu asioita joita emme voineet kuvitella joutuvamme kokemaan pahimmissa peloissammekaan. Voimme vain toivoa nopeaa paluuta normaalitilaan.

Näistä tapahtumista huolimatta hyvinvointivaltiollamme on myös omat haasteensa. Väestö ikääntyy ja siirtyy eläkkeelle tai vaihtaa alaa, ja tämä näkyy monilla aloilla henkilöstöpulana. Valitun palvelutason ylläpitäminen sairaanhoidossa sekä terveyden- ja vanhustenhuollossa on yhä haastavampaa.

Julkinen sektori on päättänyt laajasta uudistuksesta ja nyt olemme tämän toteuttamisen edessä. Uudistuksen tavoitteena on pystyä hillitsemään kustannusten nousua organisoimalla ja koordinoimalla palveluja paremmin.

Henkilökuntapula on suuri haaste joka voi vaikuttaa palveluiden tasoon tulevaisuudessa. On esitetty erilaisia toimenpiteitä estämään puutetta pätevästä henkilökunnasta. Näissä toimenpiteissä kyse on palkoista, panostuksesta koulutuksiin ja digitaalisista apuvälineistä.

Vaikuttaa vahvasti siltä että on tarpeen kehittää, tehostaa ja uudistaa vanhoja prosesseja.

Tohtoriopiskelijana ja fyysisiä palvelurobotteja kehittävän startup-yrityksen perustajana haluan korostaa teknistä kehitystä tärkeänä osana palvelulupauksen toteuttamisessa.

Digitalisaatio on erittäin tärkeä osa tulevaisuuden hoitotarjontaa. Digitalisaatiossa ei ole kyse ihmisten välisten fyysisten kontaktien korvaamisesta, vaan sellaisen kokonaisuuden luomisesta, joka tuo oikean tiedon oikeaan paikkaan, jotta tarvittavat toimet voidaan toteuttaa oikeaan aikaan. Yksilölle se tulee tarkoittamaan nopeampia ja mukavampia palveluja ja parempaa hoidon seurantaa sekä hoitavalle että hoidettavalle taholle.

Seuraava askel on kohdennetut, ennaltaehkäisevät toimenpiteet.

Digitaalisten ratkaisujen lisäksi tarvitaan myös fyysisiä apuvälineitä, jotka pystyvät nykyistä paremmin suoriutumaan yksinkertaisista, toistuvista tai fyysisesti vaativista tehtävistä, jotta henkilöstön aikaa jää asiantuntijatyöhön, luovaan työhön ja ihmiskontakteihin.

Palvelurobotiikan avulla voidaan automatisoida mm. ruuan ja lääkkeiden sisäkuljetukset, potilastietojen kerääminen, potilasvalvonta, nostotyö, siivous, neuvonta ja opastus.

Robotiikkaa voidaan käyttää myös eristysosastoilla työskentelyn helpottamiseen sekä paikkojen ja ihmisten yhdistämiseen etäyhteydellä. Palvelurobotiikalla voidaan parantaa myös vajaakuntoisten elinoloja monin tavoin.

Tämän kirjoituksen tarkoitus on painottaa asiaa, jota on tuotu esille mielestäni aivan liian vähän keskustelussa tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnastamme.

Suomen tulisi viipymättä keskittyä kouluttamiseen ja resurssien voimakkaaseen suuntaamiseen tulevaisuuden osa-alueille, kuten digitalisaatioon ja palvelurobotiikkaan.

Meidän on ylläpidettävä ja kehitettävä tietoyhteiskuntaamme. Tämä vaatii kohdennettuja ponnisteluja.

Thomas Höglund

Vaasa