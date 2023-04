Rohkeasti ajurin osaan

Pidetään Suomi kokonaan asuttuna. (Tuttu fraasi poliittisilla populisteilla.)

Suomihan on tänäänkin kokonaisuudessa asuttu. Meillä vain ei ole nyt eikä vielä vähemmän tulevaisuudessa varaa rakentaa joka niemen notkoon ja saarelmaan, koulua, terveyskeskusta, postikonttoria, uimahallia jne.

Ei ole kysymys siitä, ettemme pitäisi maaseudusta, pidänhän toki minäkin, mutta sillä mitä tapahtuu ja on maaseudun pienessä kunnassa, ei ole mitään merkityksellistä väliä koko maan kannalta.

Sillä on väliä vain niille ihmisille, jotka siellä asuvat, mutta Suomen mittapuulla suurimmalle osalle suomalaisia sillä ei ole väliä.

Tässä ajassa olisi jo pakko tehdä iso maanlaajuinen suurkuntauudistus, jolla karsitaan tehokkaasti kuntien päällekkäisiä toimintoja ja kustannuspainotteisia virkoja.

Nyt nämä toimet on tehtävä, vaikka ne ovat vaikeita ja haasteellisia.

Soteuudistus ei tässä hetkessä riitä tehostamaan kansalaisille kuntain tarjoamia palveluja ja toimintoja. Se näyttää vain kasvattavan kuntalaisten verorasitusta, ei parempia, nopeita sosiaali-ja terveyspalveluita.

Tosiasiahan on vain niin, että isot maakunnalliset kaupungit pyörittävät Suomen taloutta, koska niissä on ympäristön enimmät työpaikat.

Missä on työtä, siellä on kehitystäkin, elämisen mahdollisuutta, välttämättömät palvelut ja harrastusmahdollisuudet. Suomen tulevaisuus on työtä ja palveluja tarjoavissa kasvavissa maakuntakeskuksissa.

Seinäjoenkaan ei pidä jahdata bussin perää, pitää rohkeasti ottaa ajurin osa eikä tyytyä takapenkin matkustajaksi.

Seppo Katila

kotiseutuneuvos

kuin Antti Isotalokin; ”olen kokoomuslainen antikommunisti”

Seinäjoki