Ruohonjuuritason huumepolitiikkaa

Mediasta on saatu lukea muutamien poliitikkojen ajattelevan, kuinka huumausaineiden käyttäjää ei pitäisi rangaista. Onko siis yhteiskunnan tehtävänä antaa lapsille ja nuorille viestiä sallivasta huumepolitiikasta? Rakennetaan käyttäjille huoneita sitä tarkoitusta varten? Voit siis ostaa entuudestaan tuntemattomalta kauppiaalta huumetta, jonka voit sitten mennä piikittämään itseesi verovaroin palkatun valvojan seuratessa sivusta toimitusta. Tätäkö me haluamme?

Olisinko neljän lapsen äitinä onnellisempi tietäessäni, että huumekoukkuun jäänyt jälkeläiseni piikittää valvotusti itseensä jotakin ainetta, jonka alkuperästä ei kenelläkään ole mitään tietoa, mutta meneehän se nyt edes puhtaalla neulalla?

Ei, on aivan pakko sanoa tähän väliin. Puheet käytön dekriminalisoinnista vähentävät ehkä aluksi vähän poliisin työnkuormaa, mutta samaan aikaan sosiaali- ja terveydenhuollon paineet, työkyvyttömien määrä, huumeiden mukanaan tuomat mielenterveysongelmat ja syrjäytymiset yhteiskunnasta tulevat vääjäämättä lisääntymään. Miten käyttöhuoneet auttaisivat hoitoon haluavaa nuorta?

Huumeiden viihdekäyttö on Suomessa kaiken muun typeryyden ihannoinnin lisäksi tuotu televisiosarjoissa ihmisten tietoisuuteen arkipäiväisenä asiana. Jos pössytellään tai napataan katukaupasta tai netistä hankittuja huumeeksi luokiteltuja lääkkeitä tai jotakin piikitettävää, jonka vahvuudesta tai puhtaudesta ei ole myyjän vakuuttelusta huolimatta mitään varmuutta, seuraukset saattavat olla peruuttamattomat.

Kun saunan päälle nauttii yhden oluen tai siiderin, osataan suurin piirtein arvioida, milloin alkoholin vaikutus lakkaa. Huumeista ja lääkkeistä ei voi olla mitenkään varma, mikä on karua kertomaa esim. huumerattijuopumusten räjähdysmäisen kasvun myötä. Olen työssäni keskustellut nuorten huumeidenkäyttäjien kanssa. Heillä on ollut opioidiriippuvuuden korvaushoitoon määrättyä subutexia käytössään, mutta kaveriporukassa on jatkettu niiden ja muiden huumeiden yhteiskäyttöä.

Masentavinta on kuunnella nuorta, joka pyytää poliisilta apua päästäkseen hoitoon, pois tutuista ympyröistä, missä käytetään subutexin lisäksi katukaupasta hankittua rivatrillia, amfetamiinia, ksaloleita ja diapameja ym. Nuori nainen kertoi minulle hyvin asiantuntevasti eri lääkkeiden vahvuuksista ja miten niitä voi ottaa yhtäaikaa. Valitettavasti hänen tuttavapiirissään oli muutamalta nuorelta mennyt laskelmat väärin –seurauksena yliannostus ja kuolema. Kun kaveri putoaa viereltä pois, se säväyttää vain hetken, sitten homma taas jatkuu.

Huumeiden käyttöä rahoitetaan paljolti rikoksia tekemällä. Hallituspuolueista mm. Vasemmistoliitto, RKP ja Vihreät haluavat poistaa huumeiden käytön rangaistavuuden. Nämä samat puolueethan ovat olleet päättämässä esim. ”hyvin vaarallisen” lakritsipiipun myynnin rajoituksista. Usein tällaisten isojen päätösten pohjaksi on luotu asiantuntijaryhmä, jossa pähkäillään keskenään, miten ongelmaa pitäisi hoitaa. Oikeasti tärkeätä huumepolitiikkaa koskevaan asiantuntijaryhmään tulisi valita jäsenet ruohonjuuritasolta, kenttätyöstä huumeidenkäyttäjien parista, terveydenhuollosta, sosiaalipuolelta ja poliisista.

Ei olisi haittaa siitäkään, jos joku huumeidenkäyttäjä tai hänen omaisensa kuuluisi tuohon työryhmään.

Anne Rintamäki (PS)

Vaasa